Carpaccio wywodzące się z Włoch jest ciekawą propozycją przystawki, którą możemy przygotować z surowego mięsa, ryby lub warzyw! Różnorodność dodatków ogranicza jedynie nasza wyobraźnia – olej truflowy, pokruszone orzechy włoskie lub ocet balsamiczny – to jedne z nielicznych. Carpaccio wołowe, carpaccio z kaczki lub z buraka zyskało popularność wśród wielu smakoszy – sprawdź nasze przepisy!

Carpaccio wołowe: przepis

Oto składniki na carpaccio wołowe:

300 gram polędwicy wołowej

2 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki orzechów pini

2 łyżki posiekanego szczypiorku

garść startego parmezanu

cytryna

Jak zrobić carpaccio wołowe?

Związujemy ciasno wołowinę w spożywczy worek foliowy i zamrażamy przez 30 minut. Następnie kroimy wołowinę na bardzo cienkie plastry tak, aby nie rozerwać ich delikatnej tekstury. Rozwałkowujemy na jeszcze cieńsze kawałki. Układamy na talerzu i skrapiamy oliwą z oliwek. Doprawiamy solą, pieprzem i pokruszonymi orzechami. Dokładamy parmezan i szczypiorek. Tak przygotowane carpaccio serwujemy z ćwiartkami cytryny lub limonki według uznania.

Carpaccio z kaczki: przepis

Oto składniki na carpaccio z kaczki:

2 piersi z kaczki

2 gwiazdki anyżu

cynamon

łyżeczka nasion kolendry

400 gram soli peklowanej

400 gram brązowego cukru

2 gruszki pokrojone w cienkie plastry

Jak zrobić carpaccio z kaczki?

Anyż, cynamon i nasiona kolendry dokładnie utrzyj w moździerzu na gładki pył. W misce wymieszaj przygotowaną mieszankę z solą i cukrem. Nacieramy piersi z kaczki marynatą i dokładnie zawijamy spożywczym workiem foliowym. Przekładamy kaczkę do lodówki i odstawiamy na 24 godziny. Po tym czasie opłukujemy mieszankę wodą i osuszamy pierś z kaczki ręcznikiem papierowym. Kroimy ją za pomocą ostrego noża na cienkie plastry. Tak przygotowane carpaccio serwujemy z cienkimi plastrami gruszki.

Carpaccio z buraka: przepis

Oto składniki na carpaccio z buraka:

2 duże buraki

garść rukoli

łyżka posiekanego szczypiorku

2 łyżki posiekanego koperku

100 gram winogron bezpestkowych

sok z cytryny

szczypta soli

łyżka oliwy z oliwek

pół szklanki posiekanych orzechów włoskich

szczypta pieprzu

Jak zrobić carpaccio z buraka?

Buraki wraz ze skórką zanurzamy w garnku z zimną wodą. Gotujemy przez godzinę do miękkości. Następnie odcedzamy i odstawiamy do wystygnięcia. Kroimy na cienkie plasterki za pomocą mandoliny lub za pomocą ostrego noża. W misce mieszamy rukolę, szczypiorek i koperek. Kawałki buraka układamy na talerzu i dekorujemy połówkami winogron. Skrapiamy sokiem z cytryny, oliwą z oliwek i układamy na wierzch zioła i posiekane orzechy. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Tak przygotowane carpaccio idealnie komponuje się z octem balsamicznym.

