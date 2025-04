Czas przygotowania: 100 min

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

Ciasto:

0, 5kg mąki,

3 dag drożdży,

szklanka letniego mleka,

jajko,

5 dag masła,

1/2 łyżeczki soli.

Reklama

Farsz:

kilka cebul,

surowy boczek,

masło do smażenia,

sól,

pieprz.

Przygotowanie:

Reklama

Farsz: kostkę pokroić boczek. Obraną cebulę pokroić w półplasterki.Wszystko usmażyć na małym ogniu na maśle. Posolić. Popieprzyć. Pozostawić do ostygnięcia.

Ciasto: przesiać mąkę do miski. W środku zrobić zagłębienie. Drożdże rozetrzeć w połową szklanki letniego mleka, wlać do zagłębienia, dodać trochę mąki delikatnie zamieszać. Przysryć. Pozostawić w ciepłym miejscu na pół godziny. Jajko, masło, resztę mleka i sól rozmieścić na brzegu mąki. Zaczynając od środka, wyrobić elastyczne ciasto. Przykryć. Pozostawić na 45 minut. Następnie energicznie zagnieść ciasto. Uformować wałek i pociąć na 12 kawałków. Każdy rozwałkować, nałożyć nadzienie. Uformować bułki i trzykrotnie, ukośnie ponacinać na wierzchu. Blaszkę wysmarować tłuszczem. Przełożyć bułki. Piec w temp. 200 st. C przez 25 minut.