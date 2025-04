Fot. Kikkoman

Bruschetta z serem halloumi i sosem teriyaki

Składniki:

8 łyżek stołowych sosu teriyaki

150 g sera halloumi pociętego w plastry o grubości 1cm

2 łyżeczki oliwy z oliwek

8 kromek ciabaty

1 ząbek czosnku

100 g świeżego szpinaku

4 aromatyczne pomidory doprawione pieprzem

Sposób przygotowania:

Wlej marynatę do płaskiego naczynia całkowicie zanurzając w niej kawałki sera, dzięki czemu wzbogacimy i podkreślimy jego smak. Wetrzyj oliwę w kromki ciabaty i ułóż na rozgrzanej patelni, aż delikatnie zarumienią się. Zdejmij kromki ciabaty z patelni i natrzyj je ząbkiem czosnku. W drugim naczyniu podgrzej łyżeczkę oliwy z oliwek, dodaj liście szpinaku i marynuj do momentu, aż delikatnie zwiędnął po czym zdejmij je z ognia.

Aby przygotować ciabatę, połóż na każdą kromkę liść wcześniej przygotowanego szpinaku, na którym ułóż dwa plastry pomidora i na samym końcu plaster marynowanego sera halloumi. Ułóż na blasze i włóż do piekarnika rozgrzanego do 170°C na 5-7 minut, albo do momentu kiedy ser zacznie się roztapiać.

Źródło: Materiały prasowe Kikkoman / Develey

