Bób to doskonałe źródło witaminy C i tych z grupy B. Wprowadzony do menu pozwala zgubić zbędne kilogramy i cieszyć się zgrabna sylwetką na dłużej. Podawany w formie pasty lub w sałatce, ciekawie komponuje się z dodatkiem pomidorów i cebuli. Sprawdź nasze przepisy na dania z bobem!

Bób - przepisy

Sałatka z bobu: przepis



Oto składniki na sałatkę z bobu:

300 g bobu

3 średnie pomidory

średnia cebula

ogórek

2 ząbki czosnku

posiekana pietruszka

oliwa z oliwek

sok z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić sałatkę z bobu?

Bób gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie przez około 20 minut do miękkości. Pomidory i ogórka kroimy w drobną kostkę. Cebulę siekamy razem z pietruszką. Czosnek przeciskamy przez praskę i łączymy z oliwą z oliwek i wyciśniętym sokiem z cytryny. Doprawiamy solą i pieprzem. Wszystkie składniki łączymy i mieszamy dokładnie w misce. Odkładamy do lodówki na godzinę. Tak przygotowaną sałatkę z bobu serwujemy z grzankami lub z dodatkiem krakersów.

Pasta z bobu: przepis

Oto składniki na pastę z bobu:

300 g bobu

średnia cebula

gałązka tymianku

sok z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu

oliwa z oliwek

Jak zrobić pastę z bobu?

Bób gotujemy w osolonej i wrzącej wodzie w niewielkim garnku przez około 20 minut do miękkości. Następnie odcedzamy i pozostawiamy do wystygnięcia. Siekamy drobno cebulę. Wyciskamy sok z połowy cytryny i łączymy z oliwą z oliwek. Doprawiamy sola i świeżo zmielonym pieprzem. Bób mielimy na gładko w blenderze i kolejno dorzucamy suche i mokre składniki. Tak przyrządzoną pastę z bobu możemy serwować jako przystawkę na letnim przyjęciu ze znajomymi lub na śniadanie.

Bób gotowany: przepis

Oto składniki na bób gotowany:

300 g bobu

woda

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić bób gotowany?

Bób gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie w niewielkim garnku. Gotujemy przez 15 minut do miękkości. Ściągamy wierzchnią skórkę z bobu. Przekładamy do miski z wodą i lodem. Hartujemy warzywo. Doprawiamy szczyptą soli i świeżo zmielonym pieprzem. Tak przygotowany bób możemy jeść polany odrobiną stopionego masła lub saute.

