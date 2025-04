Baranek z masła pięknie wygląda na wielkanocnym stole, dlatego warto przygotować go na wielkanocne śniadanie. Możesz go zrobić z gotowego masła (pamiętaj, że powinno to być prawdziwe masło, nie miks tłuszczowy do smarowania) lub wykorzystać domowe masło, które zrobiłaś samodzielnie.

Jak zrobić baranka z masła?

Potrzebna będzie ci forma na baranka z masła. Przed świętami kupisz ją w sklepie lub na bazarku albo jarmarku świątecznym, jeśli taki odbywa się w twojej okolicy.

Do przygotowania baranka potrzeba także 1 lub 2 kostek masła (w zależności od wielkości formy) oraz 2 ziaren pieprzu do zrobienia oczu.

Zobacz jak zrobić baranka z masła krok po kroku:

Drewnianą formę w kształcie baranka włóż do wrzątku, a następnie przełóż do zimnej wody i zostaw na kilka godzin. Formę wyjmij z wody, otrzep i wetrzyj sól w zagłębienia. Zimne, ale plastyczne masło nałóż na obie połówki formy tak, by było go nieco więcej (nadmiar masła wyjdzie dołem). Złącz obie połówki formy i wstaw do lodówki. Kolejnego dnia ostrożnie otwórz formę. Wyjmij baranka na talerz i zrób mu oczy z ziaren pieprzu.

Baranka z masła możesz zrobić jeszcze szybciej, bez namaczania formy. Przyda ci się cienka folia spożywcza:

Formę na baranka wyłóż folią (obie połówki). Do obu części nałóż masło, dokładnie wsmarowując je nożem. Staraj się robić to dokładnie, aby masło wypełniło wszystkie zagłębienia. Obie połówki z masłem dociśnij do siebie i wstaw formę do lodówki. Po schłodzeniu formę delikatnie otwórz i zdejmij folię z baranka.

fot. Adobe Stock

Jak zrobić baranka z masła bez formy?

Jeśli do Wielkanocy zostało mało czasu, a ty nie masz formy, możesz spróbować ulepić baranka z masła ręcznie. Będzie to nieco trudniejsze zadanie, ale nie jest niemożliwe.

Przygotuj:

kostkę masła,

2 ziarna pieprzu,

nóż,

szklankę z wodą,

szprycę,

tarkę do ziemniaków.

Masło powinno być zimne.

Kostkę masła ułóż na desce na dłuższym, wąskim boku. Za pomocą noża maczanego w wodzie odcinaj poszczególne części masła tak, by uzyskać głowę i szyję baranka. Odcięte części masła przeciśnij przez praskę do ziemniaków (w ten sposób uzyskasz imitację skręconej wełny). Kawałeczki masła przyklej z obu stron tułowia. Niewielką porcję masła przełóż do szprycy i wyciśnij 2 koła. Przylep je po obu stronach głowy (to będą rogi baranka). Z pieprzu zrób oczy. Baranek z masła gotowy.

