Jak zrobić smażonego bakłażana, aby nie był za tłusty? Oto garść przydatnych wskazówek i pomysłów na smażenie bakłażana

Bakłażan z patelni to wszechstronne danie, które można przygotować na wiele różnych sposobów, ciesząc się jego wyjątkowym smakiem i aromatem. To także doskonała baza do dań jednogarnkowych albo jako składnik pysznych przystawek. Przed smażeniem oprósz go solą, aby pozbyć się goryczki.