Bakłażan pieczony z pomidorami to pomysł na zdrową i dość lekką przekąskę. Świetnie pasuje na różne okazje - jako apetyczny lunch do pracy albo przystawkę na spotkanie ze znajomymi. Jeśli masz ochotę, do bakłażana i pomidorów możesz dołączyć również np. plastry cukinii. Użyj takich przypraw, jakie tylko chcesz - to one podkręcają smak tego dania!

Przepis na bakłażana pieczonego

Oto składniki na bakłażana pieczonego z pomidorami według Kasi Bukowskiej:

1 średniej wielkości bakłażan,

2 pomidory,

tarty parmezan (ok. 1/3 szklanki),

pieprz,

sól,

oliwa z oliwek,

suszone oregano.

Jak przyrządzić zapiekanego bakłażana? Rozpocznij od wyszorowania bakłażana i pokrojenia go w plastry. Ułóż plasterki na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Posmaruj je oliwą, dopraw solą oraz pieprzem. Plastry obróć na drugą stronę i powtórz czynność, posyp też suszonym oregano. Wstaw bakłażana do piekarnika na 10 minut (powinien być nagrzany do 200 stopni). Potem wyjmij je i przekręć na drugą stronę. Pomidory pokrój na plastry i ułóż je na podpieczonym bakłażanie. Całość posyp tartym parmezanem. Teraz przekąskę piecz jeszcze przez kilka minut.

