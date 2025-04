Ilość kalorii: 265

Czas przygotowania: 30 min

Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

50 dag schabu

pomarańcza

cebula

3 ząbki czosnku

2–3 łyżki zielonych oliwek

olej do smażenia

5 dag mielonych migdałów

100 ml bulionu drobiowego

sól

mielona ostra papryka

Reklama

Przygotowanie:

1. Mięso opłucz, osusz, pokrój w niedużą kostkę.

2. Oprósz solą i pieprzem.

3. Pomarańczę dokładnie wyszoruj, sparz wrzątkiem.

4. Zetrzyj z niej skórkę, wyciśnij sok.

5. Cebulę i czosnek obierz, posiekaj.

6. Mięso obsmaż na oleju.

7. Do mięsa dodaj cebulę i czosnek, smaż całość 2–3 minuty, co jakiś czas mieszając.

8. Dodaj zmielone migdały, skórkę i sok z pomarańczy oraz oliwki i przyprawy.

9. Całość podlej bulionem i duś na małym ogniu ok. 5 min.

10. Podawaj na gorąco lub na zimno, np. z bagietką.

Reklama

Przepis Renaty Materlińskiej z "Przyjaciółki"