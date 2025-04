Niech każda pozytywna myśl będzie kolejnym piórem w Twoich anielskich skrzydłach.

Reklama

Składniki:

- 5 dag świeżych drożdży

- 1/2 szklanki ciepłego mleka

- 6 szklanek mąki

- 2 łyżki stołowe cukru pudru

- 1 opakowanie cukru waniliowego

- 6 łyżek oliwy z oliwek

- 2 szklanki daktyli

- 1/2 szklanki migdałów

- 1/2 łyżeczki soli

Do ciepłego mleka dodajemy 1 łyżkę cukru i drożdże, odstawiamy w ciepłe miejsce na 30 minut i czekamy, aż zaczną pracować. Mąkę przesiewamy, dodajemy oliwę i mleko z drożdżami, cukier i cukier puder. Wyrabiamy gładkie ciasto. Odstawiamy w ciepłe miejsce, aby wyrosło. Następnie ponownie wyrabiamy ciasto, dodając przecięte na pół daktyle i migdały bez skórki. Wszystko delikatnie łączymy i formujemy dwa bochenki. Układamy je na posmarowanej oliwą blasze, na wierzchu kładziemy aniołka z gipsu, lekko go wciskamy i czekamy, aż znowu ciasto urośnie. Pieczemy w temperaturze 180°C około 40 minut, aż chleb po uderzeniu w spód wyda głuchy odgłos.

Ten chleb otrzymaliśmy od pewnej miłośniczki dobrej kuchni, która z okazji świąt obdarowała wszystkich swoich przyjaciół podobnymi anielskimi wypiekami. Pokazało nam to, że jeśli ma się cel, a w jego realizację wkłada się miłość, pracowitość i cierpliwość, jako zwrot otrzymuje się od innych skrzydła dobrych życzeń i szczęścia.

Reklama

Przepis pochodzi z książki "Nakarmić duszę" Joli Słomy i Mirosława Trymbulaka, Wydawnictwo "CZERWONY SŁOŃ" Gdańsk 2003. Znajdziecie w niej 365 przepisów kuchni wegetariańskiej, z myślami na każdy dzień roku.