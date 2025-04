Roladki z tortilli to genialny sposób na szybką i smaczną imprezową przekąskę. Możesz przygotować zarówno tortillę na zimno, jak i na ciepło. Możesz zrobić pyszne roladki z tortilli również na słodko! Zobacz, jak się za to zabrać.

Reklama

Spis treści:

Roladki z kurczakiem idealnie sprawdzą się jako szybka imprezowa przekąska, a także pomysł na kolację. Możesz przygotować je z dowolnymi warzywami, a także dodać żółty ser. Świetnie smakują z dodatkiem suszonych pomidorów, szpinaku czy mozzarelli.

Składniki:

opakowanie placków tortilli,

250 g piersi z kurczaka,

2 pomidory,

czerwona cebula,

100 g żółtego sera,

łyżka przyprawy do gyrosa,

łyżeczka majeranku,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Kurczaka umyj i pokrój w kostkę. Następnie obtocz w przyprawach i podsmaż na niewielkiej ilości oleju. Kiedy się zarumieni, dodaj cebulę i jeszcze chwilę podsmażaj. Następnie przełóż całość do miski, dodaj pokrojone w kostkę pomidory. Na placki tortilli nałóż odrobinę sera, połóż farsz, a następnie zawiń w naleśnika. Pokrój na "sushi" i wstaw do lodówki na min. 30 minut.

fot. Roladki z tortilli z kurczakiem/Adobe Stock, FomaA

Klasyczną propozycją na zimną przekąskę są roladki z łososiem z dodatkiem świeżych ziół i serka typu almette lub philadephia. Przygotujesz je także z dodatkiem posiekanych orzechów - to idealne połączenie!

Składniki:

placki tortilli (kupione lub domowe tortille),

serek śmietankowy,

wędzony łosoś,

papryka,

zielenina, np. szczypiorek albo rukola.

Sposób przygotowania:

Tortillę wysmaruj serkiem, ułóż łososia i pokrojoną w słupki paprykę. Warzywa posyp rukolą lub inną zieleniną. Zwiń, odczekaj kilka minut, pokrój w plastry o grubości ok. 2 cm. Dla dekoracji przewiąż roladki, np. cienkim szczypiorkiem.

fot. Roladki z tortilli z łososiem/Adobe Stock, mateusz

Pyszne roladki z tortilli możesz przygotować także na słodko! Sprawdzi się do tego baza z serka typu almette, ricotta albo mascarpone, a także świeże albo mrożone owoce. Wykorzystaj to, co akurat masz w domu - sprawdzi się również dżem, masło orzechowe czy bakalie.

Składniki:

placki tortilli,

ulubione owoce,

serek almette, ricotta albo mascarpone,

łyżka cukru pudru,

miód,

cynamon do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj serek z cukrem pudrem i posmaruj obficie placki tortilli. Ułóż na wierzchu owoce, polej miodem i posyp szczyptą cynamonu. Zawiń tortille i pokrój na roladki. Schłodź przed podaniem.

fot. Roladki z tortilli z serkiem almette na słodko/Adobe Stock, Jenifoto

Tuńczyk uwielbia towarzystwo awokado, dlatego świetnie będzie smakować w tortilli. To pyszna przekąska zarówno na ciepło, jak i zimno.

Składniki:

placki tortilli,

awokado,

puszka tuńczyka w zalewie,

serek śmietankowy,

koperek.

Sposób przygotowania:

Tortille posmaruj serkiem, ułóż składniki, zroluj. Tuńczyka odsącz na papierowym ręczniku przed położeniem na placku. Roladki z tortilli pokrój w plastry i ozdób kawiorem i świeżym koperkiem.

fot. Roladki z tortilli z tuńczykiem i awokado/Adobe Stock, okkijan2010

Roladki z tortilli z szynką to szybki i bardzo popularny przepis, który często wykorzystuje się jako przekąskę na imprezę. Zrób większą ilość, bo bardzo szybko znikają z talerza!

Składniki:

placki tortilli,

szynkę w plastrach,

papryka,

sałatę,

majonez.

Sposób przygotowania:

Placki tortilli posmaruj cienką warstwą majonezu, ułóż sałatę i szynkę. Z papryki usuń gniazda nasiennie i pokrój ją w plastry. Umieść na szynce. Roladki z tortilli z szynką ciasno zwiń, a następnie pokrój.

fot. Roladki z tortilli z szynką/Adobe Stock, elenarui

Każdy z tych przepisów możesz przygotować także na ciepło. Wystarczy przed podaniem lekko podgrzać roladki w piekarniku. Wystarczy ok. 100 stopni i 10 minut, aby wszystko dobrze się podgrzało, ale nie rozpuściło.

Roladki będą też smakować dobrze z ciepłym dipem, np. sosem serowym, pomidorowym czy lekko ostrą salsą.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.09.2014.

Reklama

Czytaj także: Ciasto francuskie ze szpinakiemRolada szpinakowa z łososiemPasta z ciecierzycy i suszonych pomidorów