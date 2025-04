W pracy spędzasz 1/3 dnia. Umiesz rozplanować czas, aby nie tylko wywiązać się z obowiązków, ale też dostarczyć sobie energii? Twoje posiłki są skomponowane tak, aby mózg pracował szybko i skutecznie? Może zadowalasz się niezdrowymi przekąskami lub gotowymi daniami, bo ciągle szukasz wymówek. Brak czasu, odpowiedniego miejsca w pracy na podgrzanie i zjedzenie posiłku, chęć zrzucenia kilku kilogramów lub brak pomysłu nie powinny powstrzymywać cię przed zabraniem domowego lunchu do pracy. Poznaj 4 pomysły, dzięki którym zrobienie go będzie proste i szybkie.

Pomysł na lunch nr 1. Co jeść w pracy, gdy nie masz czasu na przerwę

Twoja wymówka: Mam mało czasu na przerwę i posiłek. W pracy nie ma miejsca, w którym można podgrzać obiad i spokojnie zjeść. Często zadowalam się przekąskami, które zjadam przy biurku lub nie jem wcale.

W twoim miejscu pracy nie masz do dyspozycji wydzielonego pomieszczenia z jadalnią i chociażby mikrofalówką, w której możesz podgrzać obiad? Nie zawsze też znajdziesz czas w ciągu dnia, aby na spokojne zjeść posiłek? Nie oznacza to, że powinieneś zapominać o potrzebach swojego organizmu, a w szczególności mózgu, któremu powinieneś co około 3 godziny dostarczyć odpowiedniej dawki energii. Nie chodzi tutaj o kawę lub zjedzony na szybko batonik, które pobudzą cię jedynie na chwilę. W konsekwencji, zamiast potrzebnej do zachowania koncentracji energii, dostarczysz sobie pustych kalorii, poczujesz zmęczenie, ospałość lub rozdrażnienie i spadek wydajności.

Jaki posiłek zabrać do pracy, jeśli nie masz warunków do podgrzania obiadu i często musisz jeść przy biurku lub nawet w biegu? Dobrym pomysłem są skomponowane z pełnowartościowych składników dania, które z łatwością zjesz na zimno. Nie musisz rezygnować z popularnych kanapek. One także mogą być pomysłowe i smaczne. Zamiast nieciekawego białego pieczywa z wędliną i plasterkiem żółtego sera, wybierz np. chleb razowy z grillowanym kurczakiem i pastą z awokado, pełnoziarnistą bułkę z baba ghanoush, czyli pastą z pieczonego bakłażana lub z warzywami i własnoręcznie przygotowanym i doprawionym pesto ziołowym. Domowe smarowidła do chleba, które uatrakcyjnią klasyczne kanapki możesz zrobić w kilka minut przy pomocy ręcznego blendera. Taki o dużej mocy rozdrobni wszystkie składniki jednocześnie i poradzi sobie nawet z twardymi orzechami. Past kanapkowych nie musisz robić też tuż przed wyjściem do pracy. Możesz je przygotować wcześniej, przełożyć do słoiczka i przechowywać w lodówce. Rano wystarczy je tylko wyjąć i w kilka minut zrobić pełnowartościowy posiłek do pracy.

Do kanapki dobierz odpowiedni napój. Nie musisz pobudzać się kawą. Zamiast niej przygotuj blenderem szybkie smoothie z wybranych owoców. Możesz je przelać do pustej butelki lub bidonu, a potem popijać nawet w przerwach między spotkaniami lub przy biurku.

Pomysł na lunch nr 2. Co jeść w pracy, gdy dbasz o zdrowie i kaloryczność posiłków?

Twoja wymówka: Dbam o linię, więc ograniczam słodycze i przekąski. Staram się też nie korzystać z cateringu i nie zamawiam jedzenia z dowozem. Mój lunch to jabłko lub marchewka. Czasami pozwolę sobie na garść orzechów. Liczę każdą kalorię, dlatego często rezygnuję z posiłku.

Myślisz, że schudniesz, rezygnując z lunchu w pracy? Jest wprost przeciwnie. Instytut Żywności i Żywienia zaleca regularne posiłki co około 3 godziny, czyli 4-5 w ciągu całego dnia. W pracy spędzamy zazwyczaj 8 godzin, więc powinniśmy w niej jeść drugie śniadanie i lunch. Nieregularne jedzenie nie sprzyja zdrowiu i szczupłej sylwetce. Warto więc zadbać o odpowiedni, lekki lunch do pracy.

Jeśli już coś jesz, prawdopodobnie wybierasz owoce lub orzechy. To dobry wybór, ale możesz pokusić się o coś ciekawszego, a równie dietetycznego. Ulubione owoce zamień rano przy pomocy ręcznego blendera w sycący koktajl na bazie jogurtu naturalnego lub mleka. Dodaj też warzywa, np. jarmuż, szpinak, czy buraki, oraz zdrowe orzechy, siemię lniane, nasiona chia lub młody jęczmień. Przygotowanie potrwa tylko kilka minut, a ty dostarczysz sobie orzeźwienia i dużej dawki witamin, nawet siedząc przy biurku.

Jeśli dbasz o linię i zdrowie posiłków, nie zapomnij o tym, aby były one dobrze zbilansowane. Najlepszym pomysłem na szybki w przygotowaniu, lekki obiad do pracy będzie warstwowa sałatka, którą przełożysz do zamykanego słoika lub wysokiego pojemnika. Na dno wsyp kaszę gryczaną, pęczak, czarny ryż lub kuskus, dodaj świeże lub gotowane warzywa oraz rukolę lub roszponkę. Składniki możesz przygotować dzień wcześniej lub posiekać przy pomocy specjalnej i wygodnej dostawki do blendera. Przy pomocy tego urządzenia w kilka minut zrobisz też ciekawy sos na bazie jogurtu i ziół lub oliwy z oliwek. Od czasu do czasu możesz także użyć niewielkiej ilości majonezu, ale tylko wtedy, kiedy zrobisz go samodzielnie. W łyżeczce tego domowego znajdzie się odpowiednia ilość tłuszczów, w których rozpuszczają się niektóre witaminy. Będziesz też mieć pewność, że nie dostarczasz organizmowi niepotrzebnych konserwantów. Na bazie jego składników i odpowiednich dodatków, zrobisz też inne ciekawe sosy.

Pomysł na lunch nr 3. Co zjeść w pracy na obiad, gdy nie masz czasu go przygotować

Twoja wymówka: W pracy masz możliwość podgrzania i zjedzenia posiłku w kuchni, jadalni lub stołówce. Korzystasz jednak z cateringu, zamawiasz jedzenie z dowozem lub zadowalasz się przekąskami, bo nie możesz znaleźć czasu na przygotowywanie obiadu w domu.

Po powrocie do domu czekają na ciebie liczne obowiązki domowe? Może marzysz tylko o odpoczynku, a nie przesiadywaniu w kuchni i przygotowywaniu lunchu na kolejny dzień? Brak czasu to jeden z najpopularniejszych powodów, dla którego nie przygotowujemy posiłków do pracy w domu. Kupienie czegoś gotowego wydaje nam się prostsze, ale niekoniecznie jest zdrowe. W ten sposób nie możemy kontrolować kaloryczności i zawartości składników odżywczych w tym, co jemy. Na pierwszy rzut oka takie dania wydają się być zdrowe i pełnowartościowe, jednak po dokładnym przeczytaniu składu, dowiadujemy się, że codziennie dostarczamy sobie zbyt dużo soli, konserwantów, barwników i niepotrzebnych dodatków smakowych. Składniki nie zawsze są też dobrej jakości. W konsekwencji przez cały dzień czujemy się ospali i ociężali, spada także nasza koncentracja.

Czy 5 minut każdego ranka to zbyt wiele? Właśnie tyle potrzeba, aby przygotować smaczne, proste danie. Wystarczy kilka składników: makaron – zaoszczędzimy rano kilka cennych minut, jeśli ugotujemy go poprzedniego dnia – suszone pomidory lub świeże zioła, oliwa, orzechy i twardy ser. Naszym porannym pomocnikiem będzie blender o dużej mocy, który w minutę poradzi sobie z rozdrobnieniem wszystkiego na aromatyczne pesto. Lunch we włoskim stylu wcale nie musi więc być pracochłonny. Najlepiej też przygotować większą ilość sosu, aby przechowywać go w lodówce i wyjmować wtedy, kiedy znów będziemy mieć mało czasu na zrobienie lunchu. Będzie idealny nie tylko do makaronu, ale także jako dresing do sałatki, alternatywa dla masła na kanapki lub sos do domowej tortilli.

Pomysł na lunch nr 4. Co jeść w pracy, gdy brakuje ci inspiracji

Twoja wymówka: Chcesz jeść posiłki w pracy, ale nie masz na nie pomysłu. Kojarzą ci się tylko z nieciekawymi kanapkami, których często niedojadasz. Nie wiesz, jak skomponować danie, które będzie zdrowe, doda energii i będzie łatwe do zapakowania.

Codziennie zastanawiasz się, jakie danie możesz zrobić szybko, a potem bez problemu przewieźć je do pracy i podgrzać we wspólnej kuchni? Możesz skorzystać z naszych poprzednich inspiracji lub wykorzystać proste przepisy na omlety z całego świata, które nigdy się nie nudzą, ponieważ można je wzbogacić o różnorodne składniki. Podstawowe ciasto przyrządzisz w kilka chwil blenderem. Wybierz do niego świeże owoce i miód, szpinak i ser feta, camembert i pomidorki koktajlowe, świeże zioła i kurczaka lub zestaw puszysty, delikatny omlet francuski z lekką sałatką. Tego typu dania smakują dobrze na zimno i nie tracą walorów smakowych po podgrzaniu w mikrofalówce. Każdego dnia możesz więc nie tylko inspirować się kuchnią z całego świata, ale także dopasowywać przepis do swoich potrzeb. To na co masz dziś ochotę?

Artykuł sponsorowany powstał we współpracy z dystrybutorem blenderów ręcznych marki Braun.