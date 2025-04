Zdradzę ci swój sekretny patent na 3 sosy do grilla. Robi się je szybko, bo mają wspólną bazę, ale różnią się dodatkami, które sprawiają, że każdy z nich jest inny. U mnie w domu wszyscy sięgają po wszystkie 3, ale każdy w różnych proporcjach. Bo one smakują świetnie razem i z osobna i pasują do warzyw oraz mięs. Dodajemy go nawet do sałatki z sosem vinegret.

Baza do 3 sosów na grilla

Bazą do moich sosów, które są znakomitymi dodatkami do grilla, jest jogurt naturalny oraz majonez. Zwykle sięgam po jogurt grecki, ponieważ jest gęstszy i sprawia, że sosy są gęstsze, nie rozlewają się po talerzu. Ale różnie dobrze możesz użyć zwykłego jogurtu naturalnego.

Mieszam oba składniki w proporcji 1:1 lub mieszam większą część jogurtu z mniejszą częścią majonezu, jeśli sosy mają być nieco mniej kaloryczne. Jeśli korzystasz z gęstego majonezu i jogurtu naturalnego, takiego bardziej płynnego, dodawaj go do majonezu po trochu, a nie odwrotnie. Jeśli spróbujesz wmieszać gęsty majonez w rzadki jogurt, powstaną grudki majonezu, które będzie ci trudno rozprowadzić. Zwykle z jogurtu greckiego i majonezu spokojnie można łyżka wymieszać jednorodną, gładką bazę do sosów.

Jeśli użyjesz dużego kubka jogurtu i średniego standartowego słoika majonezu, sosów wystarczy ci na 2 dni dla 4 osób.

Jak zrobić 3 różne sosy do grilla?

Składniki podaję na bazę wykonaną z 1 dużego kubka jogurtu oraz standardowego słoika majonezu.

Potrzebujesz:

2 ząbki czosnku,

kawałek imbiru i długości ok. 2 cm,

6-8 łyżek ketchupu,

1-2 łyżeczki drobnego cukru,

bazę do sosów – sposób wykonania podałam wyżej.

Sposób wykonania sosów:

Rozlej bazę do 3 miseczek, wlewając do 2 z nich więcej bazy, a do trzeciej miski wlej mniej więcej połowę bazy, jaka znajduje się w pozostałych miseczkach. Do pierwszej miseczki z dużą ilością bazy dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Dobrze wymieszaj. Do drugiej miseczki z większą ilością bazy dodaj przeciśnięty przez praskę imbir. Aby to zrobić obierz imbir ze skórki i pokrój w plasterki i przeciskaj każdy z nich przez praskę. Dodaj cukier i wymieszaj. Przed podaniem sosów, wymieszaj sos imbirowy raz jeszcze, aby rozprowadzić rozpuszczony cukier. Sos powinien być wyraźnie słodkawy. Do ostatniej miseczki dodaj ketchup i bardzo dokładnie wymieszaj, aby powstał jednorodnie różowy sos.

Gotowe sosy postaw na stole. Sos czosnkowy i imbirowy wyglądają niemal identycznie, ale różnią się zapachem. Jeśli chcesz na pierwszy rzut oka je rozróżniać, wlej jeden z nich do wyróżniającej się miseczki.

Z naszej bazy możesz zrobić najróżniejsze sosy, dodając do nich zupełnie inne dodatki. Możesz bazę mieszać z musztardą, z pesto, z utartymi liśćmi bazylii, z posiekanym szczypiorem, cebulką lub koperkiem. Możesz je doprawiać solą, pieprzem czy jeszcze innymi dodatkami. W ten sposób możesz wykreować różnokolorowe sosy o najróżniejszych smakach i aromatach.

Dodawaj do bazy najróżniejsze dodatki, aby wykreować własne sosy, fot. Adobe Stock, Алиса Королевская

