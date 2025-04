Fot. Fotolia

Reklama

Finger food – karnawałowe przekąski "na raz"

Podjęcie decyzji, co zaserwujemy w czasie przyjęcia, może wydawać się dosyć kłopotliwe. Coraz więcej osób zwraca przecież uwagę na zdrowe odżywianie, niektórzy nie jedzą mięsa, inni unikają intensywnych przypraw. Zazwyczaj na przekąski nie chcemy również wydać fortuny. Wystarczy jednak kilka sztuczek, by zadowolić nawet najbardziej wymagających.

„W roli imprezowych zagryzek dobrze sprawdza się tzw. finger food, czyli potrawy, które można wziąć w palce i zjeść w jednym lub dwóch kęsach. Idealne będą zatem wszelkiego rodzaju szaszłyki, przekąski nabijane na wykałaczki, ciasteczka czy minipierożki” – mówi Rafał Mróz, szef kuchni z restauracji 2 Światy. Rewelacyjną opcją są również tartaletki – kruche ciasteczka, do których można nałożyć różne nadzienia i dodatki.

Jeżeli nie znamy preferencji kulinarnych swoich gości, powinniśmy przygotować bezmięsne wersje niektórych potraw – koreczki można zaserwować z serem pleśniowym, a do sosu oprócz szaszłyków z kurczaka podać chrupiące pieczywo albo warzywa.

W trosce o osoby dbające o linię wystarczy zamienić majonez w sałatce na jogurt naturalny albo skropić całość sokiem z limonki – takie dodatki nadadzą potrawie smak, a nie są zbyt kaloryczne. Dobrze sprawdzą się także orzechy i suszone owoce. Do picia oprócz słodkich napojów można zaoferować gościom wodę z listkami mięty.

Zobacz także: Jak imprezować, aby nie przytyć?

Roladki z wędzonym łososiem

Fot. Fotolia

Składniki:

300g serka śmietankowego

1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki posiekanego koperku

duża szczypta czarnego pieprzu

4 duże tortille pszenne

350 g wędzonego łososia

koperek i rukola do dekoracji

Przygotowanie:

Mieszamy serek z sokiem z cytryny, posiekanym koperkiem i dużą ilością pieprzu. Masę równomiernie rozsmarowujemy na tortillach. Na wierzchu rozkładamy pokrojonego w cienkie plastry wędzonego łososia. Placki mocno rolujemy, a ich końce odcinamy. Każdy placek owijamy szczelnie w folię spożywczą, mocno ściskając brzegi. Przechowujemy w lodówce, aż przyjdzie pora podania. Przed ułożeniem na talerzu, kroimy rolady

po przekątnej na nieduże kawałki, które ozdabiamy koperkiem i rukolą.

Zobacz także: Przystawka z łososia i awokado – przepis

Jajka faszerowane tuńczykiem i kaparami

Fot. Fotolia

Składniki:

2 jajka ugotowane na twardo

80 g tuńczyka z puszki (50 g po odsączeniu)

4 sardele z puszki (około 15 g)

15 g kaparów

1 łyżka majonezu

czarny pieprz

Tuńczyka, sardele i kapary odsączamy. Ryby i połowę kaparów przekładamy do blendera i rozdrabniamy Powstałą pastę przekładamy do miski. Mieszamy z łyżką majonezu oraz pozostałymi kaparami i oprószamy świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Do farszu dodajemy żółtka, mieszamy i nadziewamy masą białka.

Zobacz także: Bakłażany po włosku – karnawałowy przepis

Krewetki na maśle czosnkowym serwowane z pieczywem

Fot. Restauracja 2 Światy

Składniki:

300 g krewetek królewskich

3 ząbki czosnku

100 g masła

3 łyżki oliwy

80 ml białego wina

cytryna

natka pietruszki

sól, pieprz

bagietka

Reklama

Do tego dania najlepiej wykorzystać świeże krewetki. Czosnek kroimy na cieniutkie paski, z natki wybieramy połowę listków i siekamy. Na patelni roztapiamy 2 łyżki masła i oliwę, dodajemy czosnek i natkę. Wrzucamy krewetki, a gdy się zaróżowią, przewracamy je na drugą stronę i podlewamy winem. Dodajemy łyżkę masła i przyprawy. Smażymy, aż nie będzie czuć zapachu alkoholu. Po zdjęciu z ognia, krewetki skrapiamy sokiem z cytryny.

Z bagietki przygotowujemy grzanki – kroimy ją na kromki i przez chwilę podsmażamy na patelni, z której zdjęliśmy krewetki i przelaliśmy większość sosu.

Przepisami podzielił się z nami szef kuchni Restauracji 2 Światy, Rafał Mróz.

Źródło: Materiały prasowe 5tka

Zobacz także: Smaczne i lekkie sosy do sałatek i nie tylko