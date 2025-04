1. Zapiekanka z cukinii

fot. Kikkoman

Składniki:

2 duże cukinie, pokrojone w plasterki o grubości ok. 1,5 cm

1 średni kabaczek, pokrojony w plasterki o grubości ok. 1,5 cm

3 małe pomidory, pokrojone na cząstki

1 zmiażdżony ząbek czosnku

3 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki sosu tabasco

1 łyżka posiekanej świeżej bazylii lub 1 łyżeczka suszonej

1 łyżeczka soli

1/4 szklanki startego parmezanu

Przygotowanie:

W 2-litrowej formie na zapiekankę połącz wszystkie składniki poza serem i dokładnie wymieszaj. Rozsmaruj całość równomiernie i posyp serem.

Piecz w 220°C przez 30 minut lub do momentu, gdy warzywa zmiękną. Podawaj na ciepło lub na zimno.

2. Pieczony bakłażan z pastą miso i miodem

fot. Kikkoman

Składniki na 2 porcje:

2 średnie bakłażany

4 łyżeczki białej pasty miso

2 łyżeczki rzadkiego miodu

1 łyżka naturalnie warzonego sosu sojowego

1 łyżeczka oleju sezamowego

Obrany i starty kawałek imbiru (wielkości kciuka)

1 ząbek czosnku, obrany i zgnieciony

4 posiekane cebulki dymki

2 łyżeczki nasion sezamu

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 180°C. Przetnij bakłażany wzdłuż na połowę i natnij miąższ we wzór diamentu, uważając, aby nie przeciąć skórki warzywa. Wyłóż blachę do pieczenia papierem, układając nacięte bakłażany wierzchem do góry. Wymieszaj miso, miód, sos sojowy, olej sezamowy, imbir i czosnek z 2-3 łyżkami wody, tak, aby powstała gładka pasta. Wysmaruj nią starannie wierzch bakłażanów i piecz przez około 20-25 min, do momentu, aż warzywa staną się miękkie i przypieczone. Na końcu posyp cebulką dymką oraz sezamem i podaj danie.

3. Grillowane bakłażany z sałatką ryżową z tofu

fot. Fotolia

Składniki:

2 bakłażany

1 marchewka

1 rzepa

1 por

200 g tofu

1 pęczek pietruszki

1 szklanka ryżu długoziarnistego

100 ml marynaty teriyaki

Przygotowanie:

Umyj i przepołów bakłażany, wydłub trochę miąższu i umieść go w misce. Umyj, obierz i pokrój w kostkę pozostałe warzywa. Podobnie pokrój także tofu. Umyj ryż pod bieżącą wodą, a następnie gotuj go we wrzątku przez około 20-25 min, aż będzie ‘al dente’. W ostatnich 5 minutach gotowania dodaj pokrojone warzywa i miąższ z bakłażana.

Posiekaj pietruszkę, a następnie dodaj ją do ryżu razem z tofu. Całość dopraw marynatą Teriyaki Kikkoman. Natrzyj bakłażany oliwą i umieść w nich sałatkę ryżową. Delikatnie grilluj faszerowane warzywa.

Wskazówka: Danie smakuje doskonale, kiedy posypiesz je żółtym serem po wierzchu.

