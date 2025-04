Posiłki spożywamy z reguły dopiero, gdy poczujemy głód albo gdy właśnie mamy do dyspozycji wolną chwilę. W ten sposób coraz częściej większa liczba małych posiłków zastępuje tradycyjny rytm trzech posiłków. Ten trend w języku angielskim doczekał się już nawet własnej nazwy: określa się go mianem snackification.

Reklama

Przekąski jako styl świadomego odżywiania. Argeta sprawia, że to możliwe!

Snackification nie oznacza chwytania w biegu pierwszego lepszego batonika czy pochłaniania paczki chipsów. Wręcz przeciwnie: Małe dania mają przyczyniać się do zbilansowanego żywienia – bez względu na to, kiedy i gdzie są spożywane. Z pomocą w przygotowaniu takich smacznych posiłków przychodzi Argeta. Najchętniej wybierana pasta mięsna w Europie* pasuje do każdego posiłku – zarówno na kolację z całą rodziną, jak i romantyczny obiad we dwoje; podczas przerwy w pracy, jako przekąska między posiłkami czy na imprezach.

Argeta: naturalny skład, wysoka jakość i różnorodność

Starannie wyselekcjonowane mięso oraz naturalne przyprawy i oleje: pasty kanapkowe Argeta są wytwarzane wyłącznie ze składników wysokiej jakości. Ma to przełożenie na smak: np. najpopularniejszych wariantów: z kurczaka lub pikant. U prawdziwych smakoszy mięsa na kanapkach lądują również pasty: z indyka czy z przyprawami. A co z pastami kanapkowymi idealnymi dla dzieci? Najmłodsi konsumenci najchętniej wybierają pasty Argeta Junior –to pasta stworzona specjalnie dla dzieci, wyjątkowo delikatna i kremowa.

Ciesz się prawdziwym smakiem naturalnych składników

Przyznajemy: naturalność i produkty w puszkach wydają się niemożliwe do pogodzenia. Prawda jest jednak taka, że żywność z puszek często niesłusznie jest uważana za niezdrową i potępiana. Przykładem są wyroby marki Argeta, która od dekad gwarantuje najwyższą jakość i stawia na pełną transparentność. Wykorzystuje wyłącznie składniki o doskonałych walorach jakościowych. To dzięki nim każda pasta jest tak doskonała, że nie wymaga innych dodatków.

Co to oznacza? Każda z past jest całkowicie pozbawiona konserwantów, sztucznych barwników i wzmacniaczy smaku, glutenu oraz oleju palmowego. Ta „filozofia doskonałości” od 2017 r. posiada własne oznaczenie, tzw. formułę „Bez”. Jest ona potwierdzeniem doskonałego składu produktów Argeta i udowadnia, że także posiłki w formie przekąsek mogą cechować się najwyższą jakością, a tym samym być spożywane z czystym sumieniem.

Spróbuj produktów Argeta!

Argeta to marka „numer 1 wśród past mięsnych w Europie”*. Pomysł na produkowanie pysznych past kanapkowych narodził się już w 1963 roku. To wieloletnie doświadczenie i doskonała jakość sprawiają, że Argeta jet tak chętnie wybieraną marką. Obecnie, prawie 60 lat później, Argeta oferuje różnorodny wybór smaków, wśród których każdy członek rodziny – lub po prostu smakosz – znajdzie dla siebie odpowiedni produkt na szybki posiłek.

Na stronie www.argeta.com/pl/spread-love/ również i Ty z pewnością znajdziesz dla siebie idealną pastę Argeta, której smakiem możesz się cieszyć kiedy i gdzie tylko chcesz. Życzymy smacznego!

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Argeta