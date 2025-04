Kto nie lubi czasem wgryźć się w kalorycznego pączuszka z przepisu babci, ze słodkim lukrem i domowym dżemem różanym? Pączki to jeden z najbardziej uwielbianych wypieków - od wieków jest stałym bywalcem na polskich stołach i to nie tylko w Tłusty Czwartek.

Choć dziś mamy wiele wariantów pączków - te z czekoladą, karmelem czy egzotycznymi nadzieniami, z dziurką lub z piekarnika - zdecydowanie nic nie przebije smaku tradycyjnych pączków przygotowywanych według starej receptury.

Spis treści:

Ten przepis na pączki jest prosty i nie wymaga drogich składników. Raczej składa się z tego, co zawsze było łatwo dostępne lub proste do przygotowania w domu (np. masło ze swojskiej śmietany). Pączki z tej receptury są puszyste w środku i lekko chrupiące na zewnątrz.

Składniki:

500 g mąki pszennej,

50 g świeżych drożdży (lub 7 g suchych),

250 ml ciepłego mleka,

4 żółtka + 1 całe jajko,

80 g cukru,

80 g masła,

łyżka spirytusu lub rumu,

szczypta soli,

olej do smażenia,

cukier puder lub lukier do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Masło rozpuść w rondelku i ostaw do wystudzenia. Drożdże rozpuść w ciepłym, ale nie gorącym mleku, a następnie wymieszaj z łyżką cukru i kilkoma łyżkami mąki. Odstaw w ciepłe miejsce na około 15 minut. Zaczyn musi zacząć "pracować" i zwiększyć swoją objętość. Do dużej miski przesiej mąkę, dodaj sól, cukier, jajko wraz z żółtkami i wyrośnięty zaczyn. Wyrabiaj ciasto przez kilka minut, aż wszystkie składniki dobrze się połączą. Następnie dodaj roztopione i przestudzone masło oraz spirytus. Wyrabiaj dalej przez około 10-15 minut, aż ciasto będzie elastyczne i gładkie. Następnie przykryj ściereczką i odstaw do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około 1.5 godziny. Wyrośnięte ciasto (powinno podwoić swoją objętość) rozwałkuj na grubość ok. 1.5 cm i wytnij krążki. Na środek każdego z nich wyłóż porcję nadzienia i dokładnie zwiń, zlepiając boki. Olej rozgrzej do temperatury 175 stopni i smaż pączki partiami, po 2-3 minuty z każdej strony. Po usmażeniu odsącz na ręczniku papierowym i udekoruj cukrem pudrem.

fot. 100-letni przepis na pączki/Adobe Stock, Exploder

Aby pączki były puszyste i mięciutkie, musisz użyć odpowiedniej mąki. Najlepszym wyborem będzie tortowa (typ 450) lub poznańska (typ 500). Mąka tortowa jest bardzo delikatna, dzięki czemu gotowe ciasto jest puszyste i elastyczne. Jeśli jednak zależy ci, aby ciasto było bardziej zwarte, sięgnij po mąkę poznańską.

Pamiętaj też, aby mąkę przesiać przed dodaniem pozostałych składników - dzięki temu ciasto będzie odpowiednio napowietrzone.

Spirytus (ewentualnie inny wysokoprocentowy alkohol, np. rum) to sekretny składnik każdego starego przepisu na pączki. Wchłania on tłuszcz, dzięki czemu gotowe pączki są nieco lżejsze i bardziej puszyste. Nie martw się - alkohol w całości wyparowuje w trakcie smażenia i nie zmienia smaku gotowych pączków.

Możesz więc spokojnie dodawać go do pączków także wtedy, kiedy chcesz poczęstować nimi maluchy. Zamiast spirytusu do pączków możesz dodać także ocet albo sok z cytryny. Zadziałają one nieco słabiej, ale również pomogą wchłonąć nadmiar tłuszczu.

