Historia zatacza koło i dotyczy to również gastronomii. Odchodzi się od skomplikowanych urządzeń i technik na rzecz powrotu do źródeł. Na nowo odkrywana jest natura, bogactwo regionów, starodawne receptury i kulinarne tradycje. Zaczynają rozumieć to również marki, które stawiają na lokalne produkty. Idąc tym tropem jedna z nich sięgnęła do bogactwa regionu Beskidu Żywieckiego.

Reklama

Woda źródlana w szklanej butelce

Żywiecczyzna, dziewicza część Beskidu Żywieckiego zainspirowała ostatnio twórców marki Żywiec Zdrój. Wprowadzili oni na rynek krystaliczną górską wodę w szklanych butelkach. Są wyjątkowo piękne, stworzone z myślą o branży gastronomicznej i hotelarskiej. Butelki dostępne są w pojemnościach 0,3 i 0,7l w wersji gazowanej oraz niegazowanej. Można stawiać je bezpośrednio na stole nawet na uroczystym przyjęciu - są minimalistyczne i eleganckie. Spotkały się z entuzjazmem konsumentów i ekologów. My również je polecamy!

Żywiec zdrój w szklanej oprawie

Woda, poza piękną butelką wyróżnia się pochodzeniem i smakiem. Jest naturalnie filtrowana przez piaskowce magurskie, a odpowiednia kompozycja minerałów nadaje jej delikatny smak. Sprawdza się więc jako dopełnienie różnych dań, co doceniają szefowie kuchni. Ci osobiście wybrali się na Żywiecczyznę, by przekonać się o walorach jej natury i poszukać inspiracji do oryginalnych dań. Zainspirował ich do tego oczywiście Żywiec Zdrój!

U źródeł – podróż na Żywiecczyznę

Szefowie najlepszych autorskich restauracji spędzili z marką Żywiec kilka dni, testując lokalne produkty i podziwiając żywiecki krajobraz. Z inspiracji tych powstały nowe przepisy, w które wkomponowali regionalne smaki. Była to mi.in jagnięcinę, grzyby, oscypki, kalarepę i lubczyk. Dania te weszły w formie specjalnej wkładki do menu głównego w restauracjach szefów kuchni. Znajdziecie je m.in w lokalu Jadka (Wrocław), Bez Gwiazdek (Warszawa), Dym na Wodzie (Ustka), Destylarnia (Pałac Mierzęcin) czy Restauracji koncertowej (Krynica Zdrój). Takie współprace lubimy! Szczególnie, gdy degustację dań połączymy z delikatnym smakiem wody Żywiec Zdrój.

Zobacz, jak wyglądała wyprawa!

Wprowadzenie szklanych butelek to również część realizacji ogłoszonego przez Żywiec Zdrój zobowiązania środowiskowego, zgodnie z którym marka będzie oferowała alternatywne opakowania do plastiku.

Reklama