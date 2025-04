Żurawina to bogactwo błonnika i witamin B1, B2, B6, C, E oraz karotenu. Doskonale nadaje się do przygotowania nalewki na przeziębienie lub aromatycznego sosu. Ciekawie komponuje się z pieczonym drobiem oraz jako składnik deserów. Sprawdź nasze przepisy na wykorzystanie żurawiny!

Reklama

Nalewka z żurawiny

Oto składniki na nalewkę z żurawiny:

2 szklanki cukru

szklanka wody

opakowanie świeżej żurawiny

3 szklanki wódki lub spirytusu

Jak zrobić nalewkę z żurawiny?

Na początku rozpuszczamy cukier w wodzie w rondelku. Gotujemy przez 5 minut do momentu, aż się rozpuści. Przekładamy do ostudzenia. Żurawinę przekładamy do miksera i mielimy na drobniejsze kawałki. Wlewamy wódkę i zalewamy całość. Odkładamy na dwa tygodnie i zamykamy szczelnie. Po tym czasie przecedzamy i przelewamy do butelek i zamykamy. Tak przygotowana nalewka idealnie smakuje w towarzystwie dań mięsnych oraz deserów owocowych.

Żurawina przetwory

Oto składniki na dżem z żurawiny:

opakowanie świeżej żurawiny

szklanka cukru

cynamon

Jak zrobić dżem z żurawiny?

Do dużego garnka wsypujemy żurawinę i zasypujemy cukrem. Podgrzewamy na średnim ogniu cały czas mieszając, zapobiegając przywieraniu. Gotujemy przez 15 minut do miękkości. Przekładamy do blendera i miksujemy do momentu, aż wszystko stanie się gładką papką. Następnie wkładamy ponownie do garnka i gotujemy do zgęstnienia. Przekładamy do słoików, zamykamy szczelnie i pasteryzujemy. Tak przygotowane dżemy z żurawiny możemy dodawać do naleśników, jak i dań z mięsem.

Kaczka z żurawiną

Oto składniki na kaczkę z żurawiną:

piersi z kaczki

3 szalotki

oliwa z oliwek

liście laurowe

anyż

skórka z pomarańczy

szklanka czerwonego wina

wywar drobiowy

50 g żurawiny

szczypta pieprzu

szczypta soli

Jak zrobić kaczkę z żurawiną?

Piersi z kaczki dokładnie myjemy i doprawiamy pieprzem i solą. Nacinamy skórę w drobną kratkę. Następnie siekamy drobno szalotki. Podsmażamy razem z piersią z kaczki przez około 10 minut. Wyciskamy sok z pomarańczy i obieramy skórkę. Łączymy z winem, wywarem drobiowym oraz przyprawami. Zalewamy pierś z kurczaka i dusimy przez 30 minut. Na koniec dodajemy żurawinę i dusimy kolejne 10 minut. Tak przygotowaną soczystą pierś z kaczki możemy podawać na uroczyste spotkania w gronie rodziny.

Reklama

Zobacz inne porady kulinarne