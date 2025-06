Bez odpowiedniego zabezpieczenia strąki fasolki szybko tracą wilgoć i jędrność, stając się gumowate i pozbawione smaku. Luzem w plastikowej torebce fasolka nie przetrwa nawet kilku dni. Istnieje na szczęście banalny trik, który sprawdzi się w każdym domu – wystarczy zwilżyć bawełnianą ściereczkę lub ręcznik papierowy i otulić nią strąki. Ta prosta metoda pozwoli zachować chrupkość i świeżość fasolki nawet przez siedem dni.

Jak przygotować fasolkę do przechowywania?

Wybierz zdrowe, jednolicie zielone strąki pozbawione ciemnych plam czy oznak więdnięcia. Odetnij zdrewniałe końcówki, usuń nitki i dokładnie opłucz strączki pod zimną, bieżącą wodą. Następnie osusz fasolkę na czystym ręczniku papierowym.

W tym czasie przygotuj materiał, którym ją okryjesz – może to być miękka, bawełniana ściereczka lub kilka warstw papierowego ręcznika. Zanurz materiał w zimnej wodzie, a potem porządnie odciśnij, aby był wilgotny, ale nie ociekający.

Pakowanie i przechowywanie w lodówce

Na dno szczelnego pojemnika z tworzywa lub szklanego połóż wilgotny materiał. Ułóż strąki, pozostawiając między nimi niewielkie przerwy dla cyrkulacji wilgoci. Następnie przykryj fasolkę kolejną zwilżoną ściereczką.

Całość zamknij, upewniając się, że wieczko lub suwaki są dokładnie zatrzaśnięte. Umieść pojemnik w tylnej części szuflady na warzywa, gdzie temperatura utrzymuje się stabilnie wokół 4 stopni. Nie trzymaj pojemnika w drzwiach, ponieważ tam warunki są najmniej stabilne.

W trakcie przechowywania kontroluj stan fasolki i zwilżonego materiału – co drugi dzień delikatnie otwórz pojemnik i sprawdź, czy ściereczka nie wyschła. Jeśli to konieczne, zwilż ją ponownie, by zapewnić fasolce nową porcję wilgoci.

Wybierz zdrowe strączki i poodcinaj im końcówki, fot. Adobe Stock, karepa

Zastosowanie fasolki po tygodniu

Po tygodniu w lodówce fasolka nadal będzie jędrna i gotowa do kulinarnych eksperymentów. Możesz dodać ją bezpośrednio do letnich sałatek, łącząc z pomidorami, ogórkiem i lekkim dressingiem na bazie oliwy i cytrusów.

Jeśli wolisz dania na ciepło, wystarczy krótko blanszować lub gotować na parze przez dwie minuty, by przywrócić jej soczystość i wyrazisty kolor - będzie idealna jako fasolka z zasmażką. Podsmażona z czosnkiem, chilli i świeżymi ziołami nabierze głębokiego aromatu, zachowując jednocześnie sprężystość. Z kolei w zapiekankach lub frittatach warto dodawać ją pod koniec pieczenia, aby jej nie rozgotować.

Ten sam trik sprawdzi się także w przypadku kalafiora, brokułów czy sałaty. Wilgotna ściereczka w szczelnym pojemniku zapobiega utracie wilgoci i wydłuża trwałość warzyw liściastych aż do 10 dni. Ogórki i szparagi również zyskają na świeżości, gdy zostaną otulone wilgotnym materiałem i będą przechowywane w stabilnej, niskiej temperaturze.

