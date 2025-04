Fot. Fotolia

Dżem z cukinii z goździkami i imbirem

Przepis na rozgrzewający dżem z cukinii to świetna propozycja dla tych, którzy chcieliby cieszyć się słodkim smakiem cukinii w jesienne i zimowe wieczory – herbata wzbogacona łyżeczką tego dżemu smakuje doskonale!

Składniki:

3 duże żółte cukinie

Sok z 1 cytryny

6 łyżek świeżo tartego imbiru

1 szklanka cukru trzcinowego

4 goździki

Opis przygotowania:

Cukinie umyj i pokrój w plastry o grubości ok. 0,5 cm. Plastry pokrój dodatkowo w połówki lub w ćwiartki. Przełóż do garnka. Dodaj sok z cytryny, goździki, cukier i starty imbir. Gotuj pod przykryciem przez 40 minut, mieszając od czasu do czasu. Po zagotowaniu przetrzyj cukinię przez sito lub użyj blendera. Przełóż do słoików i odstaw.

Dżem jest najlepszy po około miesiącu, kiedy smaki dobrze się wymieszają.

Cukinia marynowana na słodko w miodzie

Składniki:

3 żółte cukinie

7 łyżek miodu (prawdziwego)

0,5 łyżeczki cynamonu

4 goździki

80 ml octu 10%

1 litr wody

kilka ziaren pieprzu

Opis przygotowania:

Cukinie umyj, obierz i pokrój w dużą kostkę. Przygotuj zalewę: do garnka wlej wodę, ocet, dodaj cynamon, pieprz, goździki i miód. Zagotuj, a następnie ostudź. Do słoiczków włóż cukinię, zalej zimną zalewą. Zakręć, pasteryzuj przez 8 minut. Ostudź.

Kompot z cukinii

Składniki:

2 żółte cukinie

3 jabłka

1,5 litra wody

6 łyżek cukru

1 galaretka cytrynowa

Opis przygotowania:

Cukinię i jabłka umyj, obierz i pokrój w kostkę. Zalej wodą, gotuj przez 5 minut, następnie odcedź a do kompotu dodaj galaretkę i cukier. Połącz z owocami.

Ten przepis możesz wykorzystać „na świeżo” lub z przeznaczeniem na inną porę roku. Wówczas słoiki pasteryzuj przez 10 minut, możesz dodać także więcej cukru.

