Żółciak siarkowy to ciekawy grzyb, który powszechnie jest spotykany w lasach. Choć uznaje się go za pasożyta, dla ludzi jest niegroźny (odpowiednio przygotowany). Warto go zbierać ze względu na niezwykłe walory smakowe. Jak wygląda i gdzie go szukać?

Żółciak siarkowy (laetiporus sulphureus), nazywany też grzybem kurczakiem, charakteryzuje się intensywnie żółtą barwą i ciekawym, nieregularnym kształtem. Na pewno w dzieciństwie nazywałaś ten rodzaj grzyba "hubą" - to właśnie coś takiego.

Owocniki są początkowo miękkie jak gąbka, później stają się łykowate. Mają charakterystyczną siarkowo żółtą lub pomarańczową barwę. Na powierzchni są zamszowate, dość nierówne. Kapelusz jest płaski i cienki. Żółciak nie ma trzonka.

Brzeg żółciaka jest zaokrąglony, pofalowany, przeważnie jaśniejszy niż reszta owocnika. Miąższ owocnika miękki, sprężysty, soczysty, o biało kremowej lub jasno łososiowej barwie. Zapach co prawda ma niezbyt przyjemny - kwaskowaty i lekko siarkowy. W całości znika on jednak po obróbce termicznej i jest niewyczuwalny w potrawach. Hymenofor grzyba jest rurkowaty, z maleńkimi żółtymi porami, często pokryty kropelkami.

fot. Żółciak siarkowy: wygląd/Adobe Stock, venemama

Żółciaki wyrastają najczęściej wśród zaniedbanej zieleni, na wierzbach, topolach, robiniach, ale atakują również stare dęby. Można je spotkać zwłaszcza wiosną: w lasach, parkach, ogrodach, lasach łęgowych, nad rzekami i zbiornikami wodnymi. Podczas grzybobrania warto patrzeć przed siebie i na boki, nie zawsze w dół. Grzyby te rosną na pniach i mogą piąć się naprawdę wysoko.

Owocniki żółciaka są jednoroczne. Wyrastają w postaci wachlarzy, dachówkowato, zwykle w skupieniach wielu osobników. Poszczególne sztuki dorastają do kilkudziesięciu cm szerokości. Pierwsze okazy pojawiają się zwykle w maju i czerwcu, ale występują także później, aż do września. Zależy to w dużej mierze od warunków pogodowych, w szczególności ilości opadów.

Żółciak siarkowy jest jadalny, ale nie można spożywać go na surowo. Wtedy może wywołać dolegliwości żołądkowe, a nawet ostre objawy zatrucia grzybami. Jeśli jednak obrobisz je termicznie, tracą wszystkie trujące właściwości i zmieniają się w pyszne grzyby leśne.

Pamiętaj, aby przed ugotowaniem czy usmażeniem dobrze je oczyścić z piasku i mchu. Możesz też lekko oskrobać tępym nożykiem kapelusz.

Grzyb kurczak ma tak charakterystyczny wygląd, że niemal niemożliwe jest pomylenie go z innym okazem. Niedoświadczeni grzybiarze często omijają go, bo nie wygląda jak typowy jadalny grzyb (prawdziwek, podgrzybek, kania, etc.).

Jeśli nie masz pewności, możesz skorzystać z darmowej aplikacji do rozpoznawania grzybów, zanieść je do sanepidu albo skorzystać z grup w mediach społecznościowych, gdzie są prawdziwi hobbyści, którzy bez trudu rozpoznają niemal każdy gatunek grzybów.

fot. Żółciaka siarkowego trudno pomylić z innymi grzybami/Adobe Stock, James

To mało znany i rzadko zbierany grzyb, ale ma swoich zagorzałych amatorów. Jadalne są przede wszystkim młode owocniki. Starsze również są jadalne, ale dość twarde i łykowate, nawet po długim gotowaniu czy duszeniu.

Grzyb ten jest atrakcyjny w kuchni głównie dlatego, że jego smak przypomina kurczaka (stąd jego potoczna nazwa). Żółciaki można smażyć, dusić, marynować, przyrządzać z nich zupę a'la flaczki czy pasztet.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 31.05.2010.

