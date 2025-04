Ciepłe posiłki podstawą diety

Zimą, kiedy za oknem mamy ujemne temperatury, wydatkujemy dużo energii, żeby ogrzać organizm. Spożywając ciepłe posiłki rozgrzewamy go od wewnątrz, a jednocześnie nie tracimy dodatkowej energii na ogrzanie zimnych posiłków podczas trawienia.

Reklama

Owoce i warzywa codziennym wsparciem odporności

Podczas mrozów zdecydowanie rzadziej po nie sięgamy, a są one nam potrzebne tak samo o każdej porze roku. Jabłko, papryka, marchewka, kapusta to bogactwo witamin, które wspierają naszą odporność.

Jogurty i soki cytrusowe na indeksie

Nie musimy z nich rezygnować zimą, ale te produkty mają właściwości wychładzające organizm i dlatego są tak bardzo popularne latem. Zimą stawiajmy na soki z naszych rodzimych sadów- jabłkowy, gruszkowy czy porzeczkowy.

Kiszonki w roli głównej

Kwaszone ogórki i kapusta zimą mają swój złoty czas. Doskonale smakują jako główny składnik surówek oraz rozgrzewających zup. Dodatkowo kiszonki zawierają dobroczynne bakterie probiotyczne, które zasiedlając nasz przewód pokarmowy podnoszą naszą odporność w walce z zimowymi infekcjami.

Tłuste ryby w walce z zimową depresją

Zawarte w tłustych rybach typu łosoś, makrela, tuńczyk, śledź czy mintaj nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 wpływają korzystnie na poprawę samopoczucia u osób z sezonową depresją i gorszym samopoczuciem związanym z deficytem słońca w okresie zimowym.

Kontrola wagi i noworoczne postanowienia

Zimą zdecydowanie mniej się ruszamy i mamy większą słabość do słodkich i słonych przekąsek. Starajmy się jednak kontrolować ich ilość w codziennej diecie. W końcu wiosenne i letnie ubrania nie są z gumy.

Zimowe napoje rozgrzewające

Zimą większość czasu spędzamy w ogrzewanych pomieszczeniach, a to odwadnia nasz organizm. Nie zapominajmy o codziennym piciu wody i sięgajmy po rozgrzewające napoje typu herbata z cynamonem, goździkami czy napar z lipy z miodem.

Ciepłe śniadania na dobry początek dnia

Codziennie każdy domownik powinien wyjść z domu po ciepłym i pożywnym śniadaniu. Zjedzona rano jajecznica czy płatki owsiane z mlekiem dostarcza nam ciepły zastrzyk energii na dobry początek dnia.

Czerwone warzywa dodają uroku

Zimą nasza skóra jest blada i nie ma już na niej śladu po letniej opaleniźnie. Sięgając po takie warzywa jak marchewka, papryka czy dynia bogate w beta-karoten sprawimy, że nasza skóra zyska zdrowy, brzoskwiniowy kolor.

Reklama

Aby karnawałowa zabawa trwała do białego rana

Początek roku to czas karnawałowych zabaw. Pamiętajmy, by przed wyjściem z domu zjeść niewielki posiłek, a podczas imprezy kieliszek wina przeplatać ze szklanką wody. Dzięki temu będziemy świetnie się bawić do późnych godzin, a rano nie będzie nam dokuczał dotkliwy ból głowy.