Wśród wielu osób panuje opinia, że zdrowe odżywianie wymaga dużych nakładów finansowych. Nic bardziej mylnego! Tak naprawdę mając nawet skromne zasoby finansowe można jeść smacznie, różnorodnie i przede wszystkim z pożytkiem dla zdrowia i figury. Wystarczy tylko mądrze robić zakupy oraz nauczyć się planować.

Reklama

Planowanie zdrowych posiłków

Planowanie posiłków na kolejny dzień można sobie ułatwić sporządzając bazę zdrowych dań. Aby nauczyć się zdrowo gotować wystarczy kierować się uznaną przez dietetyków najnowszą piramidą żywieniową, dostępną np. na stronie Instytutu Żywności i Żywienia. Zgodnie z jej zaleceniami podstawą codziennej diety powinny być warzywa oraz owoce, przy czym warzyw powinno być 3 razy więcej niż owoców.

Komponując posiłki należy brać pod uwagę te warzywa, na które jest aktualnie sezon, gdyż wtedy są one najtańsze i mają najwięcej wartości odżywczych. Na kolejnym miejscu piramidy znajdują się produkty pełnoziarniste, do których warto dołożyć niedrogie i zdrowe kasze, ryż oraz warzywa strączkowe, doskonale nadające się jako podstawa dania obiadowego. Wg piramidy codziennie powinno się zjadać także nabiał, najlepiej jogurty, kefiry i twaróg. W diecie nie może zabraknąć ryb oraz jaj, natomiast mięsa jedz jedynie 0,5 kg na tydzień.

fot. pexels.com

Mądre kupowanie produktów

Najsmaczniejsze warzywa znaleźć można na targu. Kupując je bezpośrednio od hodowcy można mieć pewność ich świeżości, a przy okazji trochę się potargować by zyskać niższą cenę. Na targu warto kupować także jajka z wolnego wybiegu i świeże twarogi. W markecie za to ma się spory wybór w dobrych cenach różnych gatunków kasz, ryżu i makaronu. Warto także zaopatrzyć się tutaj w suche warzywa strączkowe np. fasolę, soczewicę, ciecierzycę. Zimą, gdy dostęp do świeżych warzyw jest ograniczony, można sięgnąć po mrożonki, które najtańsze są w dużych sklepach.

Do przyrządzania zdrowych posiłków niezbędne są także tłuszcze, które zgodnie z piramidą żywienia powinny być pochodzenia roślinnego np. olej rzepakowy oraz oliwa z oliwek. Powinny być one jednak bardzo dobrej jakości, dlatego kupując te produkty nie należy żałować pieniędzy. Podobnie trzeba postępować kupując mięso i ryby. Mięso najlepiej kupować w małym lokalnym sklepie i tylko na wagę. Natomiast ryby należy wybierać te najbardziej wartościowe, wystrzegając się najtańszej pangi i gotowych paluszków rybnych.

Sprytne urządzenia do gotowania

Domowe obiady są najzdrowsze i najtańsze, jednak potrzeba czasu na ich przygotowanie. Można jednak znacznie ułatwić sobie pracę, inwestując w dobry sprzęt do gotowania. Warty uwagi jest szybkowar, który skraca czas gotowania nawet trzykrotnie! Przydatne jest także urządzenie do pieczenia chleba, szczególnie gdy rodzina jest duża.

Reklama

Ponieważ jednym z najtańszych i przy tym zdrowych dań obiadowych jest zupa, warto do przygotowania jej wersji przecierowej mieć praktyczny blender. Smacznym daniem jest także zapiekanka, którą można komponować na różne sposoby, wykorzystując zdrowe warzywa, ryż, kaszę, ryby i chude mięso. Dlatego w kuchni warto mieć dobrej jakości naczynie żaroodporne, najlepiej z przykrywką. Obróbka termiczna warzyw pozbawia je wielu cennych witamin, dlatego do ich przyrządzenia warto jest używać parowaru lub specjalnego garnka.