Zapomniane warzywa i owoce: karczoch

To warzywo odznacza się niezwykle dekoracyjnym wyglądem - jego kształt przypomina małe różyczki. Karczoch jest polecany tym osobom, które są na diecie - to niskokaloryczna jarzyna, która dodatkowo poprawia procesy trawienne.

Dietetycy radzą, aby karczoch traktować także jako naturalny lek na problemy z układem pokarmowym. To warzywo ma w sobie bardzo dużo błonnika! Według niektórych badań karczochy powinny spożywać osoby chore na cukrzycę, aby utrzymywać odpowiedni poziom cukru we krwi.