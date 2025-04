Szefowie kuchni chętnie wykorzystują kawę do nacierania mięs przed przygotowaniem. Czemu nie zastosować w takim razie marynaty do mięsa z fusów po kawie, które zwykle wyrzucamy do kosza? Wszak mają podobne właściwości i aromat. Ten sposób nie tylko powoduje, że mięso jest smaczniejsze i ma oryginalny smak, ale również doskonale wpisuje się w ideę zero waste.

Marynata do mięsa z fusów kawy – jak działa?

Zanurzenie mięsa w marynacie z fusów kawy ma wiele zalet:

taniny, czyli garbniki obecne w tych resztkach zrywają wiązania w strukturze białek w mięsie, dzięki czemu zmiękczają jego strukturę ,

, fusy powodują wzmocnienie i pogłębienie smaku marynowanego mięsa, nadając mu nieco dymnego aromatu,

marynowanego mięsa, nadając mu nieco dymnego aromatu, fusy po kawie po przysmażeniu tworzą „skórkę”, która dodatkowo przez zatrzymanie wody sprawia, że mięso pozostaje soczyste.

Fusy z kawy nie są szkodliwe, jeżeli stosujemy je z umiarem.

Do jakich mięs można wykorzystać marynatę z fusów kawy?

Fusy po kawie można wykorzystać do niemal każdego rodzaju mięsa. Marynata pasuje do wołowiny, wieprzowiny, dziczyzny, a także ryb. Mieszanką można też smarować tofu i tempeh. Sprawdzi się na grilla, do mięs pieczonych w piekarniku lub smażonych.

Przepis na marynatę do mięsa z fusów kawy

Jeżeli chcesz wykorzystać odpadki po kawie do przygotowania marynaty, pamiętaj, że wilgotne fusy szybko pokrywają się pleśnią, dlatego przed ich stosowaniem w kuchni wysusz je na ręczniku papierowym krótko po zaparzeniu kawy, albo stosuj świeże fusy.

Składniki na marynatę z fusów po kawie:

4 łyżki fusów z kawy (najlepiej świeżo i grubo zmielone, ze średnio lub ciemno palonej kawy),

2 łyżki miodu, syropu klonowego lub brązowego cukru,

4 łyżki oliwy,

2 łyżki sosu sojowego,

2 łyżeczki soku z cytryny lub octu balsamicznego,

2 łyżeczki wędzonej papryki,

sól i pieprz do smaku,

opcjonalnie: kolendra, mielona gorczyca lub musztarda.

Przygotowanie:

Wszystkie składniki umieść w misce i dokładnie wymieszaj. Dodaj do mięsa i natrzyj je dokładnie marynatą. Następnie przykryj folią spożywczą i odstaw na co najmniej 2 godziny do lodówki, a najlepiej na noc. Przed smażeniem lub grillowaniem usuń nadmiar marynaty z mięsa ręcznikiem papierowym.

Do mięsa marynowanego w fusach po kawie doskonale pasują lekkie sałatki, np. sałata rzymska z pomidorkami koktajlowymi, awokado i czerwoną cebulą, a także pieczone chrupiące ziemniaki.

