Burgery z food trucków? Przeżytek! Teraz przenosimy się na wyższy poziom i z ciężarówek robimy codzienne zakupy. W dodatku – bez stania w kolejkach i noszenia ciężkich toreb, bo za pomocą smartfonów. Nowy trend wylansowało Frisco.pl – ulubiony supermarket online nowoczesnych warszawiaków.

Jak zrobić szybkie zakupy?

Najpierw można było zrobić zakupy, czekając na metro w centrum. Teraz na ulicach stolicy pojawiło się 100 wirtualnych samochodów – Frisco Vanów – wypełnionych po brzegi produktami. Każdy ma swój kod kreskowy, który wystarczy zeskanować za pomocą telefonu z zainstalowaną aplikacją Frisco.pl.

A kto woli, może po prostu produktom zrobić zdjęcia! Aplikacja działa w systemie Android lub iOS i jest łatwa do pobrania – trzeba tylko zeskanować odpowiedni kod QR bezpośrednio z Frisco Vana. Wybrane przedmioty zostaną zapamiętane w koszyku.

Można dołożyć do nich inne z bogatej oferty Frisco.pl albo zakończyć zakupy. Teraz tylko wyznaczasz godzinę, na którą chcesz mieć dowiezione produkty do domu i cieszysz się życiem! Lato jest zbyt krótkie, by marnować czas na zakupy, lepiej spędzać wolne chwile na mieście.

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

Jest jeszcze więcej korzyści. Kupując warzywa, owoce, napoje, słodycze i inne artykuły prezentowane na wirtualnych Frisco Vanach, można wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są vouchery na wakacyjne wycieczki o łącznej wartości 60 tys. zł.

Wystarczy złożyć zamówienie na stronie Frisco, które zawiera co najmniej jeden artykuł prezentowany na wirtualnych Frisco Vanach oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

Autor najciekawszej propozycji otrzyma kartę podarunkową o wartości 5 tys. zł, a zdobywcy dwóch kolejnych miejsc – karty w wysokości 3 tys. zł każdy. Przewidziano też nagrody dodatkowe – 500 kart o wartości 100 zł każda. Partnerem akcji jest Travelplanet.pl.

Całą akcję warto śledzić na Fan Page'u Frisco.pl, bo tam rozegra się emocjonująca gra miejska z Frisco Vanami w roli głównej.

Start: 23 czerwca. Codziennie szansa na wygranie ciekawych nagród! A w weekendy coś specjalnego. Zabawa będzie przednia!