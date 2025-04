Prawidłowe nawilżenie ciała

Odpowiednie nawilżanie organizmu jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania w ciągu dnia. Zapewne wiele razy słyszałaś, że warto rozpocząć dzień od szklanki wody z cytryną lub dodatkiem miodu, co wspaniale oczyszcza i dodaje energii od rana. A co, jeżeli dodamy do tego odpowiednią dawkę magnezu? Już dziś sprawdź, w jaki sposób pomoże ci w tym filtrujący dzbanek Aquaphor z magnezowymi wkładami maxfor Mg2+!

Reklama

Już od 15 lutego dzbanek filtrujący Aquaphor Jasper z wkładem magnezowym z książeczką „Najlepsze diety na cały rok” oraz herbatą oraz dużym opakowaniem herbaty Teekanne Detox&SLim GRATIS! Specjalne ceny również na ekonomiczne opakowanie wkładów Maxfor 2+1 GRATIS oraz na wkłady magnezowe Maxfor Mg2+ znajdziemy w sieciach sklepów Biedronka.

Właściwości magnezu

Magnez jest nieoceniony w procesie prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wpływa pozytywnie na pracę serca , usprawnia trawienie oraz zapobiega tworzeniu się kamieni nerkowych. Dla kobiet jest szczególnie ważny, gdyż łagodzi stany napięcia przedmiesiączkowego i bóle menstruacyjne.

Materiały prasowe

Ekonomiczny zestaw uniwersalnych wkładów do dzbanka Maxfor 2+1 gratis to wymienne wkłady filtrujące zawierające Aqualen – jako jedyne na rynku zapewniają czterostopniową filtrację wody. Oczyszczają wodę z rdzy i innych zanieczyszczeń mechanicznych, a także usuwają z wody chlor, pestycydy, fenole i do 99% metali ciężkich. Wydajność wkładu - 200 litrów uzależniona jest od jakości wody kranowej.

Dzbanek idealnie komponuje się z różnymi aranżacjami kuchennymi - możemy wybierać spośród modnej palety kolorów: tradycyjnej bieli, eleganckiego granatu i energetyzującej limonki.

Polecamy!

Reklama

Sprawdź, która wodę mineralną wybrać. Podpowiadamy! Czy woda z kranu jest zdrowa? Sprawdź!