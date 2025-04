Kasza to tak naprawdę jadalne nasiona zbóż, które poddano mechanicznej obróbce, lekko je rozdrabniając lub tylko pozbawiając twardej łuski. Są bardzo zdrowe i smaczne, powinny stanowić jeden z filarów naszego systemy żywienia. Niestety wciąż jemy ich zbyt mało.

Kasza gryczana – wytwarzana z gryki, ma dużo białka, węglowodanów, składników mineralnych i witamin. W polskiej tradycji najczęściej zastępuje ryż bądź ziemniaki w daniach z mięsem, szczególnie w przypadku gulaszu czy podrobów. Nadaje się do faszerowania warzyw i drobiu, dobrze smakuje z grzybami, mięsem mielonym, jako farsz do pierogów i w gołąbkach.

Kasza jaglana – powstaje z prosa. Nie zawiera glutenu, wpływa korzystnie na zdrowie i urodę, jest lekkostrawna i stanowi dobre źródło energii. Najczęściej podaje się ją jako dodatek do duszonych mięs. Sprawdza się też w zapiekankach, zupach i potrawkach. Może być podawana na słodko z owocami, na przykład jako składnik zapiekanki ze śliwkami lub jabłkami.

Kasza jęczmienna – wyrabiana z jęczmienia. Najchętniej jedzona w Polsce. Występuje w trzech odmianach. Pęczak (zwany gdzieniegdzie też pęcakiem) to całe, pozbawione łuski ziarno jęczmienia, a kasza jęczmienna perłowa to rozdrobniony pęczak. Kasze jęczmienne pasują do dań mięsnych i sosów grzybowych, obowiązkowo dodawane do krupniku i do pieczeni rzymskiej, dobre do nadziewania warzyw i na zimno do sałatek.

Kasza kukurydziana – powstaje z kukurydzy, ma lekko gorzkawy smak, jest bogata w błonnik, witaminy i beta-karoten. Nie zawiera glutenu. Sprawdza się w cukiernictwie, dodaje się ją do różnych ciast, ciasteczek i chlebków. Pasuje do gulaszów i zup, sprawdza się w zapiekankach z cebulą i żółtym serem. Wyrabia się z niej tortille, polentę i mamałygę. Używana też do panierowania, a także do wyrobu rozmaitych klusek i kopytek.

Kasza manna – drobnoziarnista kaszka otrzymywana z pszenicy. Zawiera gluten, jest lekkostrawna, ma delikatny smak i jest uniwersalna w kuchni. Można z niej przygotowywać zupę mleczną i rozmaite budynie, doskonale słodkich kremów z owocami. Stanowi zagęszczającą podstawę wielu farszów, dodawana do dań z mięsa mielonego. Robi się z niej kluseczki do rosołu i masy do ciast. Niektórzy używają jej nawet do panierowania bądź wysypywania blachy do pieczenia.

Kuskus – nie wszyscy są zgodni, czy jest to kasza, ale powszechnie tak bywa traktowana. Powstaje z twardej pszenicy durum, nie wymaga gotowania, wystarczy zalać ją gorącą wodą lub bulionem. Bardzo popularna w kuchniach afrykańskich i bliskowschodnich. Podawana chętnie z jagnięciną bądź wołowiną, dobrze się sprawdza jako dodatek do gulaszu. Bywa nadzieniem do drobiu, dodaje się ją do sałatek. Dobra do zapiekanek z warzywami oraz zup. Występuje też z migdałami i cynamonem jako deser.

Bulgur – podobnie jak kuskus powstaje z twardej pszenicy i nie trzeba jej gotować. Ma lekko orzechowy posmak. Popularna w wielu kuchniach azjatyckich, coraz popularniejsza również w Europie. Jada się ją w sałatkach, zapiekankach i zupach. Bywa składnikiem nadzienia do drobiu, pasuje do mięs przyrządzonych na pikantnie.

Quinoa – powstaje z nasion komosy ryżowej. Jest drobna, zawiera dużo białka, błonnika i fosforu. Można ją podawać do dań na słodko, na przykład z miodem, bakaliami i mlekiem. Dodaje się ją do zapiekanek, potraw mięsno-warzywnych oraz sałatek. Skutecznie zastępuje kaszę kuskus, ryz czy ziemniaki. Ważny składnik diety wegetariańskiej.

Tapioka – wyrabiana z manioku. Nie zawiera glutenu i jest bardzo lekkostrawna. Nie ma też charakterystycznego smaku, więc pasuje do wielu różnych potraw. Może być podstawa legumin i kleików, bywa zagęszczaczem do sosów i zup. Dobrze komponuje się z curry jako towarzystwo ryby, ale równie dobrze smakuje jako deser, na przykład z dodatkiem przypraw korzennych i czerwonego wina.