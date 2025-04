Naczynia na oliwki nie są (przynajmniej w Polsce) na tyle popularne, by projektować je do każdej zastawy, dlatego chociaż wybór akcesoriów do oliwek jest dosyć spory, najczęściej szukamy ich w Internecie. Oto przegląd propozycji sklepów internetowych, posiadających w swojej ofercie naczynia przeznaczone do serwowania oliwek.

Naczynia do serwowania oliwek na stole

Półmisek włoskiej firmy Nuova RS2 do serwowania oliwek w kształcie łódeczki, bogato zdobiony. W zestawie posiada cztery widelczyki, idealne do nakłuwania oliwek. Do kupienia na www.km-decor.pl w cenie 58 zł.

Niedużych rozmiarów miseczka Alessi Ape z wydzielonym miejscem na wykałaczki. Znalezione na www.czerwonamaszyna.pl. Cena: 130 zł.



Kolejna propozycja Nuova RS2 - tym razem w stylu vintage. Talerz jest wykonany z porcelany i posiada dwie przegrody oraz cztery widelczyki. Do kupienia m.in. na www.alejka.pl - cena około 80 zł.

Zdobiony porcelanowy półmisek na oliwki firmy Villeroy & Boch. Do nabycia m.in. w sklepie internetowym www.sklep.almi-decor.com za cenę niespełna 130 zł.

Designerskie naczynie firmy TETRAHEDRON. Nietypowe, zaprojektowane przez Sławomira Fijałkowskiego. Choć pomieści zaledwie sześć oliwek - zdecydowanie zasługuje na uwagę. Kosztuje około 580 zł. na www.deco24.pl. i jest wykonane ze srebra.

Sztućce do nabierania oliwek

Łyżki marki Utilo do nabierania oliwek. Wykonane są ze stali nierdzewnej, otwór pozwala na odsączenie oliwki z zalewy. Znalezione na www.fabrykaform.pl. Zestaw 2 łyżeczek w cenie około 30 zł.

Szpikulce marki Nuance wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone zarówno do nabijania oliwek jak i innych przekąsek. Na stole najwygodniej będzie umieścić je w kieliszku lub wyższej szklance. Do nabycia w sklepie internetowym www.frankgerbert.pl za 109 zł.

Jak podać wykałaczki do oliwek?

Jeśli naczynie do serwowania oliwek nie posiada miejsca na wykałaczki, bądź w zestawie nie ma specjalnych widelczyków, często spotykaną praktyką jest wbijanie wykałaczek we wszystkie oliwki (jeśli naczynie do ich serwowania jest płaskie). Nie jest to jednak szczególnie elegancki sposób podawania wykałaczek, ponieważ świadczy o tym, że gospodarz każdorazowo dotykał wykałaczek przy nabijaniu oliwek. Lepszym rozwiązaniem jest więc posiadanie specjalnego pojemnika na wykałaczki.

Pojemnik na wykałaczki może zostać dobrany stylistycznie do reszty zastawy lub stanowić nietypową dekorację.