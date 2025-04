Warzywa i owoce jako produkty zawierające naturalne pokłady witamin i minerałów powinny królować na naszych stołach. Niestety zwykle zjadamy ich za mało względem potrzeb organizmu. Co zrobić, by spożywać większe ilości warzyw i owoców? Wyciskać z nich soki!

Reklama

Pyszna porcja zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożywanie minimum 400 gramów warzyw i owoców w ciągu dnia, z rozdzieleniem na 3 porcje warzyw i 2 porcje owoców. Przy czym porcja oznacza około 100 gramów produktu, czyli np. małe jabłko, kilka śliwek czy mandarynek.

Ze względu na zawarty w nich cukier, 200 g owoców w ciągu dnia to wystarczająca ilość, ale jeśli chodzi o warzywa, najlepiej jeść ich nawet ponad 0,5kg dziennie - przekonuje dietetyczka i ekspertka żywieniowa Philips, Agata Ziemnicka - Łaska.

Tylko, komu się chce obierać, kroić i potem gryźć takie ilości?

Świetnym rozwiązaniem, by zwiększyć ilość dostarczanych minerałów i witamin jest wykorzystanie warzyw i owoców do przygotowywania świeżych soków w wyciskarce. Wyciskając składniki do ostatniej kropli, nowa wyciskarka wolnoobrotowa Philips Avance pomaga wydobyć z warzyw i owoców wszystko to, co najlepsze. Doskonałe rezultaty osiąga dzięki wyjątkowej technologii MicroMasticating, która pozwala na wyciśnięcie do 90% zawartości owoców i warzyw.

Wybierając wyciskanie, podajemy też warzywa w najlepszej postaci - w formie surowej, świeżej i niepodgrzanej.

Dlaczego spożywanie warzyw i owoców jest takie ważne?

Przede wszystkim zawierają one witaminy i minerały, które budują nasze zdrowie oraz odpowiadają za szereg reakcji w organizmie: od odporności po oddychanie komórkowe - tłumaczy Agata Ziemnicka - Łaska.

Owoce i warzywa zawierają także antyoksydanty, które chronią organizm przed działaniem wolnych rodników, a więc przed starzeniem na poziomie komórki i mają ogromną rolę w prewencji pierwotnej przed chorobami cywilizacyjnymi, jak np. nowotwory.

Są też bogate w błonnik, który obniża sytość, wypełniając żołądek, zmniejszając przez to ryzyko nadwagi i otyłości. Błonnik zmniejsza ilość cukru i cholesterolu we krwi, czyli jest niczym szczotka dla układu pokarmowego, a myć się trzeba przecież codziennie.

Aby sprawdzić uodparniające działanie warzyw i owoców, wypróbuj specjalnie przygotowany przez Agatę Ziemnicką przepis na sok warzywno-owocowy.

Sok wzmacniający odporność

3 liście jarmużu

2 garści szpinaku

mała garść pietruszki

3 plastry świeżego ananasa

1 cytryna

2 centymetry imbiru

szczypta pieprzu cayenne

pół łyżeczki oleju kokosowego

Wszystkie składniki soku wyciśnij w wyciskarce.

Jak wzmacniać odporność dzięki sokom?

Wzmocnienie odporności polega między innymi na dostarczeniu jak największej liczby antyoksydantów do organizmu, czyli: witaminy C i E oraz minerałów: cynku, selenu i miedzi. Bogactwo natury aż prosi o zainteresowanie. Wystarczy je dobrze połączyć, a elementy podnoszące odporność sprzęga się synergicznie i tak powstanie szczepionka w soku.

Pietruszka i ananas zawierają witaminę ogromne ilości witaminy C. Dodatkowo ananas jest bogaty w bromelaninę działającą przeciwzapalnie. Przeciwbakteryjne i przeciwzapalne działanie ma również imbir. Szpinak pasuje do witaminy C, bo jest źródłem żelaza, a modny w tym sezonie jarmuż zawiera masę antyoksydantów, od witaminy C po beta karoten. Na koniec witaminowej bomby jeszcze pełna witaminy C cytryna, szczypta pieprzu cayenne i sok gotowy!

Im więcej warzyw i owoców spożywamy i im bardziej różnorodne są te produkty, tym lepiej, dlatego puść wodzę fantazji, komponując kolejne bomby witaminowe. A jeśli szukasz inspiracji na inne zdrowe i pyszne soki, możesz zajrzeć do dołączonej do wyciskarek Philips książeczki z przepisami.

Rekomendowane ceny detaliczne wolnoobrotowych wyciskarek Philips wynoszą:

Reklama