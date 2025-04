Zmieniony Actimel na wiosnę!

Actimel miał tylko jedno postanowienie noworoczne jeszcze bardziej zaskakiwać! Nie da się ukryć, że udało mu się je spełnić - dwa nowe smaki zostały dodatkowo wzbogacone o witaminę C! Czy wiesz, jak wiele kryje teraz to niewielkie opakowanie? Pod wieczkiem znajdziesz nie tylko witaminę D w ilości pokrywającej aż ⅓ dziennej referencyjnej wartości spożycia, ale także niezmiennie witaminę B6 i oczywiście pyszny smak!

Pyszne wsparcie odporności*

Jak widać, Actimel uwielbia zmiany. Nic więc dziwnego, że na wiosnę postanowił dokonać kolejnej i zaprosił do swojego zespołu dwa nowe warianty. Panie i Panowie, mamy zaszczyt przedstawić mleka fermentowane Actimel o smakach jagoda-jeżyna i jagoda-granat! Ta dwójka to przepyszne wsparcie układu odpornościowego* - oba smaki, poza wysoką zawartością witaminy D, kryją w sobie także witaminę C i B6 w ilości pokrywającej 15% dziennej referencyjnej wartości spożycia! To świetny sposób na dbanie o zdrowie* każdego dnia!

Dbaj o zdrowie* w pyszny sposób

Niezależnie od tego, czy zbilansowana dieta to dla Ciebie element codziennej rutyny czy też dopiero rozpoczynasz drogę do poprawy nawyków żywieniowych, nowy Actimel z witaminą C z całych sił wspiera Ciebie i Twój układ opornościowy*. Ani pora dnia, ani pora roku nie mają znaczenia - ta niewielka buteleczka stanie się wspaniałym kompanem Twoich codziennych wyzwań, jeśli tylko jej na to pozwolisz! Pij Actimela każdego dnia i ciesz się jego pysznym smakiem!

*Actimel o smaku jagoda-jeżyna i jagoda-granat zawiera witaminy C, B6 i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.