Wolnowar nie jest parowarem, nie jest prodiżem, nie jest urządzeniem do gotowania ryżu i nie został wymyślony przez Chińczyków lub Japończyków do przygotowywania egzotycznych potraw. Wręcz przeciwnie. Jest to urządzenie, które pozwala cieszyć się najbardziej tradycyjnymi potrawami kuchni europejskiej i polskiej.

Co to jest wolnowar?

Wolnowar jest urządzeniem do wolnego gotowania w temperaturze poniżej 80º C. Nie doprowadza potraw do wrzenia, lecz zachowuje i pogłębia ich smak, bez straty istotnych składników odżywczych. Doskonale nadaje się do przygotowywania wszelkiego rodzaju potrawek, bigosów, klopsików, zrazów, gulaszów, zup -zwłaszcza rybnych, sosów - np. grzybowych czy bolognese oraz do duszenia mięs i ryb. Jest więc idealny do potraw, które wymagają długiego gotowania. Na czym polega jego sekret?

Wolnowar składa się z 2 elementów. Najważniejsza jest ceramiczna misa - wkład, w którym przygotowywana jest potrawa. Zastosowanie ceramiki gwarantuje, że potrawy się nie przypalają. Oprócz tego materiał ceramiczny długo zachowuje ciepło, co ma wpływ nie tylko na zużycie energii, ale też, na wolniejsze stygnięcie potrawy po podaniu na stół. Integralną częścią misy jest pokrywa. Misę można wyjąć z urządzenia i bezpośrednio postawić na stole. Nie trzeba przekładać np. gotowego gulaszu do innego naczynia, tracąc na aromacie czy ciepłocie potrawy. Utrzymując ciepło, misa gwarantuje również, że dokładka będzie prawie tak samo ciepła, jak przy pierwszym podaniu.

Drugi element wolnowaru to jego obudowa. Wbrew pozorom, ogromną zaletą wolnowaru jest właśnie to, że oszczędza czas. Jak? Potrawy, które w normalnym garnku gotują się 2-3 godziny, w wolnowarze będą gotować się 8 do 10 h, ale przewagą jest to, że wolnowar na ten czas można zostawić włączony bez obaw o przypalenie, wykipienie lub inne kuchenne katastrofy. Można go też zaprogramować, aby zaczął gotowanie o określonej godzinie. Wbrew pozorom gotowanie np. w szybkowarze jest o wiele bardziej czasochłonne - od czasu do czasu trzeba po prostu kontrolować, co urządzenie robi z naszym obiadem. W przypadku wolnowaru po powrocie z pracy wystarczy jedynie wyciągnąć talerze i sztućce i pięknie nakryć stół.

Zupa z soczewicy z wolnowaru

pół szklanki soczewicy

150 g kiełbasy

4 ziemniaki

marchewka

seler

por

4 ząbki czosnku

olej

pieprz

sól

majeranek

ziele angielskie

Warzywa obierz, pokrój na drobne kawałki i wrzuć do wolnowaru. Wsyp przyprawy. Pokrój kiełbaskę na plasterki i dodaj do warzyw. Dolej wody tak, aby przykrywała wszystkie składniki. Gotuj w wolnowarze przez 9-10 godzin.

Gulasz z wolnowaru

kilogram kiełbasy

700 g kiszonej kapusty, odsączonej i wypłukanej

2 jabłka

cebula

750 dag ziemniaków

350 ml bulionu drobiowego

pieprz

sól

Włóż do wolnowaru kiełbasę pokrojoną na małe kawałki i nakryj kapustą kiszoną. Na kapustę połóż pokrojone na kawałeczki jabłka i posiekaną cebulę. Warstwy nakryj pokrojonymi ziemniakami. Całość posyp przyprawami i zalej bulionem. Gotuj w wolnowarze przez ok. 4,5 godziny.

Makaron z serem z wolnowaru

250 g makaronu (najlepiej świderki lub kolanka)

600 g sera żółtego

puszka mleka skondensowanego

340 ml mleka

3 jajka

sól

pieprz

