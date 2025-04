Długi czas gotowania

- pieczenie i duszenie dużych kawałków mięsa

- suszone warzywa strączkowe (trzeba je najpierw namoczyć na noc) gotują się ok. godziny, przy czym przez pierwsze 10 minut należy gotować je na dużym ogniu, aby zlikwidować toksyny. Wyjątkiem od zasady są cieciorka i soczewica, które miękną szybko.

- brązowy i pełnoziarnisty ryż – gotuje się 30 minut od zagotowania wody

- cebula, czosnek, świeży imbir, chilli – daje się je na początku potraw, by składniki miały czas przejść ich aromatem

- warzywa korzeniowe – ziemniaki, marchew, buraki etc. – wkładamy je do garnka zawsze w pierwszej kolejności

- dyniowate – potrzebują ok. pół godziny i więcej, aby zmięknąć

- pomidory – uwalniają pełnię smaku dopiero po 1,5 godziny duszenia czy pieczenia

- suszone owoce – choć miękkie robią się szybko, to swoje smaki uwalniają dopiero z czasem

- zioła takie jak szałwia, rozmaryn, tymianek, liście laurowe – dajemy na początek gotowania, aby potrawa zdążyła przejść aromatami tych ziół

Średni czas gotowania

- mielone mięso, kotlety, kiełbaski

- całe ryby, steki, filety rybne

- ryż (biały, basmati), makarony, soczewica

- kruche warzywa, np. koper włoski czy seler, a także brokuły, brukselka, kapusta. Gotujemy je do miękkości, a tę najlepiej sprawdzać wykałaczką.

- papryka, bakłażan i cukinia (chyba, że je smażymy – wówczas są gotowe szybciej)

- kolby kukurydzy (najpierw gotujemy je we wrzątku, potem grillujemy lub pieczemy).

- fasole w strączkach (szparagowa, bób, groszek cukrowy)

- pory

- suszone grzyby (najpierw moczymy je przez 15-20 minut)

Krótki czas gotowania

- steki, befsztyki, eskalopki, polędwica, mieśeo pokrojone na małe kawałki

- wędzone mięso

- skorupiaki (zbyt długo gotowane, robią się twarde)

- tofu

- chiński makaron, kaszka kuskus, kasza bulgur, błyskawiczna polenta

- warzywa z puszki (wystarczy je tylko podgrzać)

- miękkie, świeże części warzyw: strączki, pędy, kiełki

- świeże grzyby

- delikatne warzywa liściaste (np. szpinak, pak choi)

- warzywa mrożone

- dymka, awokado, ogórek, seler naciowy (obgotowujemy je)

- świeże owoce, o ile wymaga tego przepis, wystarczy jedynie rozgrzać

- zioła o delikatnym smaku dodajemy w ostatnim momencie (pietruszka naciowa, szczypiorek, bazylia…)

- orzechy – dajemy pod koniec gotowania, by pozostały kruche. W niektórych przepisach kuchni indyjskiej daje się je na początku gotowania, by nadały aromat potrawie.