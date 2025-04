Co pija się w Polsce do śniadania? Jak mamy uzupełniają w witaminy codzienną dietę domowników? Czy wiedzą co to faktycznie jest sok i mus?

Na te i wiele innych pytań odpowiadały polskie mamy w trakcie badania opinii, które w ramach kampanii "Soki i musy – witaminy w SMART formie" na zlecenie Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, przeprowadził Instytut Millward Brown.

Dlaczego warto pić soki?

Polskie mamy mają świadomość, jak ważne jest, aby w codziennej diecie ich domowników nie zabrakło owoców, warzyw i soków. Deklarują, że ich dzieci dwa do trzech razy dziennie spożywają owoce (47%) i soki (37%).

Do podawania pociechom raz dziennie warzyw przyznaje się 40% mam, a co trzecia z nich (35%) stwierdza, że serwuje je nawet do trzech razy w ciągu dnia. Te wyniki wskazują na wzrost wiedzy dotyczącej potrzeby spożywania co najmniej pięciu porcji owoców i warzyw.

Niestety faktyczne spożycie soków jest dosyć niskie, bo według AIJN 2014 Liquid Fruit Market Report - przeciętny Polak wypija ok. 11,4 litra soków na rok na osobę, co daje średnio 32 ml soku na osobę dziennie, czyli szklanka tygodniowo.

Chociaż prawie połowa polskich mam stwierdza, że soki (48%) i musy (46%) mogą zastąpić owoce i warzywa, nie mają świadomości czym tak naprawdę są!

Niestety większość z nich uważa, że soki zawierają dodany cukier (83%), substancje słodzące (81%) czy konserwanty (72%). Podobną opinię mają w stosunku do musów, w których doszukują się zarówno cukru (69%), substancji słodzących (63%), jak i konserwantów (60%). Polki nie zdają sobie sprawy, że soki są produktem naturalnym.

Dodatkowo, nie mają świadomości, że i soki, i musy zawierają witaminy. Zapytane o to, jak uzupełniają w witaminy codzienną dietę najbliższych w większości wskazują świeże owoce (68%). Tylko 16% badanych przyznaje, że sięga po soki owocowe, a zaledwie 4% po musy warzywno-owocowe.

Tymczasem soki to produkty w pełni naturalne, otrzymywane wyłącznie ze zdrowych, dojrzałych, świeżych lub przechowywanych owoców i warzyw. Ich produkcja regulowana jest przez prawo unijne, a jakość handlowa jest gwarantowana przez bardzo szczegółowe i restrykcyjne wymagania prawne.

Również 100% musy owocowo – warzywne produkowane są bez żadnych sztucznych dodatków, a użyte do ich produkcji owoce i warzywa, np. marchew dostarczają naszym organizmom niezbędnych soli mineralnych, witamin i innych cennych antyoksydantów oraz błonnika.

Soki to produkty naturalne!

Wyniki przeprowadzonego w marcu i kwietniu badania opinii zdecydowanie potwierdzają zasadność prowadzonej przez nas kampanii "Soki i musy - witaminy w SMART formie".

Wynika z nich, że nadal nie zdajemy sobie sprawy, iż gotowe soki i musy owocowo-warzywne są produktami naturalnymi.

Niestety wokół tych kategorii narosło wiele mitów, jak chociażby przekonanie, że zawierają konserwanty czy barwniki, a soki owocowe również dodany cukier. Tymczasem nie jest to prawdą.

Dlatego też głównym celem kampanii jest edukacja rodziców i dzieci na temat soków i musów, które mogą stanowić element zbilansowanej, bogatej w witaminy i składniki odżywcze diety - mówi Barbara Groele, Sekretarz Generalny KUPS.

Co przekonałoby polskie mamy do regularnego podawania dzieciom gotowych, pełnowartościowych soków i musów?

Ponad połowa przyznaje, że byłoby to potwierdzenie, że soki są źródłem witamin i składników mineralnych (52%) oraz gwarancja, że to produkty naturalne (48%). Podobnie w przypadku musów, co trzecia mama chciałaby mieć pewność, że musy to przetarte owoce i warzywa (34%), albo też, że stanowią alternatywę do niezdrowych przekąsek (35%).

Materiały prasowe, KUPS - Krajowa Unia Producentów Soków

