Wiśnia a czereśnia – jak je odróżnić? Przede wszystkim mają one nieco inny smak, choć z wyglądu są do siebie bardzo podobne. Różnią się także kolorem i zawartością mikroelementów oraz kalorycznością. Jak rozpoznać, czy to, co kupujesz to wiśnia, czy czereśnia?

Wiśnie i czereśnie można rozpoznać już po samym wyglądzie, choć przede wszystkim różnią się one smakiem. Dojrzałe wiśnie są intensywnie czerwone, niemal bordowe. Czereśnie mogą mieć różne odcienie: mogą być żółte, różowe albo ciemnoczerwone. Jeśli chodzi o smak, czereśnie są o wiele słodsze, przez co dzieci znacznie częściej po nie sięgają. Wiśnie są słodko-kwaśne i lekko cierpkie, dlatego nie wszyscy je lubią. Wiśnie są także mniejsze od czereśni, bardziej miękkie i podatne na uszkodzenia. Czereśnia łatwiej zniesie upadek na ziemię.

fot. Wiśnia a czereśnia (tu: wiśnia)/Adobe Stock, boguslavus

Czereśnie, przez to, że są słodkie, są o wiele bardziej kaloryczne i mają więcej cukru, niż wiśnie. Zawierają za to bioflawonoidy w dużej ilości – dzięki temu czereśnie uważane są za bogate źródło przeciwutleniaczy. Dodatkowo zawierają wapń, jod oraz żelazo, a także spore ilości magnezu i potasu. Wiśnie z kolei są cennym źródłem witaminy C, kwasu foliowego oraz witaminy A. Zawierają także sporo przeciwutleniaczy.

Zarówno wiśnie, jak i czereśnie, można jeść prosto z miseczki (należy je jednak wcześniej umyć i osuszyć). Doskonale smakują także w owocowo-warzywnych koktajlach. Po wydrążeniu pestek, świetnie sprawdzą się do przetworów – przygotujesz z nich aromatyczne dżemy i soki. Przetwory z czereśni będą wymagały nieco mniej cukru. Czereśnie i wiśnie możesz także mrozić i wykorzystywać w jesienno-zimowych przepisach. Wiśnie i czereśnie lubią towarzystwo deserów na zimno, ale także ciast i serników.

fot. Wiśnia a czereśnia (tu: czereśnia)/Adobe Stock, Karol

