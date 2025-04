Długo to trwało, ale jak zwykle się udało! Dziesiątki godzin spędzonych w podróży w poszukiwaniu inspiracji, wspólne poranki i wieczory przejedzonych i przegadanych dań, godziny spędzone na telefonie z dostawcami, wertowanie maili Gości i fanów na FB, odczytywanie próśb i apeli pt. "Najbardziej chciałabym, aby wróciło do karty...., nie możecie wycofać...., brakuje mi...".

Pyszne nowości w AIOLI

Śledzenie trendów żywieniowych na świecie i nowinek, słuchanie jednocześnie serca i rozumu (wiemy - irracjonalne :)), a to wszystko z udziałem ogromnych emocji, ekscytacji, sporów, kłótni przedstawiania swoich racji i uznawaniu czyichś przekonań.

Uwierzcie nam, że nie było łatwo, gdyż ile głów tyle pomysłów, a jak wiecie, team AIOLI jest dość duży, a liczy się zdanie każdego, a Was #aiolifriends najbardziej!

fot. serwis prasowy AIOLI

W końcu: MAMY TO. Wiosenną Kartę Menu, a w niej: lekkość i sezonowość, dużo pozycji VEGE. Nowości doczekały się również pozycje śniadaniowe wzbogacone o gofry na słodko i słono. Ponadto w menu znaleźć można mnóstwo warzyw i owoców, kasze, ryby, owoce morza, pieczywo wypiekane na miejscu, koktajle warzywne i owocowe na bazie Chlorelli i wiele innych miłych "zaskoczeń".

fot. serwis prasowy AIOLI

Po 4 latach każdego dnia życia z Wami razem zapraszamy Was do wspólnego stołu do AIOLI, gdzie możecie bawić się jedzeniem, spędzając wspólnie czas w gronie przyjaciół, rodziny, znajomych. Wszystkie dania są do wspólnego kosztowania, dzielenia się nimi w gronie #aiolifriends niezależnie od pory dnia. Począwszy od śniadania, przez lunch, obiad a kończąc na kolacji i drinku. A więc #widzimysiewaioli!