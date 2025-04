Wiosenne grzyby już się pokazują. Choć grzybobranie kojarzy się przede wszystkim z jesienią, możesz zbierać grzyby przez prawie cały rok. Istnieją nawet zimowe grzyby, które dobrze sobie radzą pomimo przymrozków. Część z tych, które możesz spotkać wiosną, są jadalne, ale możesz trafić także na grzyby trujące. Zobacz, po jakie gatunki warto sięgać.

Smardze (Morchella esculenta) to ciekawe grzyby, które mogą pojawić się już w kwietniu. Uważane są za jedne ze smaczniejszych grzybów jadalnych. Są też bogatym źródłem wielu witamin i minerałów. Najczęściej można je znaleźć na terenach podmokłych i między trawami. Lubią towarzystwo topoli i drzew owocowych.

Niektórzy uważają, że smardze jadalne łatwo jest pomylić z trującą piestrzenicą kasztanowatą, jednak różnice między nimi są raczej widoczne na pierwszy rzut oka. Najpopularniejsze przepisy na smardze to dodanie ich do sosów, zup oraz jajecznicy.

fot. Wiosenne grzyby: smardze/Adobe Stock, Tetiana

Pieczarka polna (Agaricus campestris), inaczej łąkowa, różni się wyglądem od tej, którą widzisz w sklepach i marketach i która jest uprawiana głównie w szklarniach. Dość powszechnie zaczyna pojawiać się na przełomie kwietnia i maja, ale niedoświadczeni grzybiarze mogą ją pomylić z pieczarką trującą (karbolową).

Ze względu na swoje podobieństwo do odmiany karbolowej, ale także muchomora jadowitego, niewielu grzybiarzy decyduje się na zbieranie pieczarki łąkowej.

fot. Wiosenne grzyby: pieczarka polna (łąkowa)/Adobe Stock, LFRabanedo

Borowik ceglastopory (Neoboletus luridiformis) rzadko jest zaliczany do wiosennych grzybów, bo pojawia się najczęściej dopiero w połowie maja lub na początku czerwca. Charakterystyczna czerwona nóżka wyróżnia go od swoich kuzynów z tej samej rodziny borowików. Niestety dość łatwo pomylić go z borowikiem szatańskim, który może być bardzo trujący.

Borowiki ceglastopore możesz wykorzystać na wiele sposobów - świetnie sprawdzą się do suszenia, gotowania czy smażenia.

fot. Wiosenne grzyby: borowik ceglastopory/Adobe Stock, Timo Wiemers/Wirestock Creators

Czernidlak pospolity (Coprinopsis atramentaria) to grzyb, którego nie wolno łączyć z alkoholem, ale w innych przypadkach jest całkowicie bezpieczny i jadalny. Jest też dość powszechnym gatunkiem, spotkasz go w lasach oraz przestrzeniach miejskich.

Ważne jest, aby zbierać tylko młode osobniki. Czernidłak jest bardzo bogatym źródłem witamin i minerałów, a dodatkowo wykazuje szereg właściwości prozdrowotnych, m.in. wspiera leczenie cukrzycy, pomaga w przypadku bezsenności i nadciśnienia.

fot. Wiosenne grzyby: czernidłak pospolity/Adobe Stock, Iwona

Wiosną zaczynają pojawiać się nie tylko grzyby jadalne, ale także te trujące. Podczas grzybobrania zachowaj ostrożność i jeśli nie masz pewności, skorzystaj z aplikacji do rozpoznawania grzybów albo zanieś zebrane okazy do sanepidu.

Najczęściej wiosną możesz natknąć się na te gatunki trujących grzybów:

muchomor jadowity,

borowik żółtopory,

piestrzenica kasztanowata,

muchomor wiosenny.

Niektóre z nich mogą być nawet śmiertelnie trujące, dlatego zawsze zbieraj tylko te grzyby, co do których masz stuprocentową pewność.

fot. Trujące grzyby wiosenne (tu: piestrzenica kasztanowata)/Adobe Stock, Lars Johansson

