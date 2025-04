Trudno uniknąć nadprogramowych kalorii podczas Świąt Wielkanocnych. W te dni pochłaniasz przeciętnie 5-6 tysięcy kalorii dziennie, a więc przynajmniej dwukrotnie więcej niż wynosi dzienne zapotrzebowanie. Bo jak niby oprzeć się mazurkom, tradycyjnej babce czy czekoladowym pisankom?

Okazuje się, że można! Poznaj 5 przepisów z książki Beaty Pawlikowskiej "Szczęśliwe garnki Extra" i zainspiruj się nimi w te Święta.

1. Mazurek jabłkowy z figami i orzechami

Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć tradycyjnego mazurka. Proponujemy niekonwencjonalną wersję tego pysznego ciasta.



Składniki:

7 łyżek kaszy jaglanej

pół słodkiego soczystego jabłka

ok. pół szklanki świeżo wyciśniętego soku ze słodkich jabłek (np. Ligoli)

niecała szklanka ciemnych rodzynek

2 łyżki ciemnego siemienia lnianego

7 suszonych fig

niecała szklanka łuskanych orzechów włoskich

2 garści nasion dyni

3 goździki

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka kurkumy

5 łyżek mąki jaglanej

7 łyżek mąki jęczmiennej

pół tabliczki gorzkiej czekolady

Sposób przygotowania:

Do garnka wlej około dwóch szklanek gorącej wody. Dodaj opłukaną kaszę jaglaną i ćwierć łyżeczki dobrej, nierafinowanej soli. Gotuj na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż kasza będzie miękka i wchłonie całą wodę. W misce wymieszaj: sok z jabłek, jabłko starte na grubej tarce ze skórką, rodzynki, siemię lniane, figi pokrojone w paseczki, z grubsza posiekane orzechy, nasiona dyni, cynamon, goździki i kurkumę. Dodaj gorącą kaszę, dokładnie wymieszaj. Dodaj mąkę gryczaną i jęczmienną, wymieszaj. Przełóż do foremki wyłożonej papierem do pieczenia.

Piecz przez 45 minut w temperaturze 180 stopni. Po upieczeniu wyjmij gorące ciasto z piekarnika i posyp je na wierzchu czekoladą posiekaną nożem na wiórki. Kiedy ostygnie, pokrój na kawałki i udekoruj kawałeczkiem figi i orzecha.

2. Gulasz z ciecierzycy

Na wielkanocny obiad proponujemy gulasz z ciecierzycy. Na pewno zaskoczysz swoją rodzinę, która przyzwyczajona jest do tradycyjnych flaczków czy rosołu. Danie z książki Beaty Pawlikowskiej "Szczęśliwe garnki Extra" jest smaczne i wygląda bardzo wiosennie!

Składniki:

7 suszonej ciecierzycy (namocz poprzedniego dnia wieczorem i zostaw do rana)

1 mały brokuł

2 marchewki

4 ziemniaki

pół pęczka naci pietruszki

mały pomidor

3 liście laurowe

pół łyżeczki suszonej kolendry

pół łyżeczki suszonej bazylii

ćwierć łyżeczki kurkumy

szczypta soli

świeża kolendra

Sposób przygotowania:

Do garnka wlej około trzech szklanek gorącej wody. Wymieszaj, gotuj przez co najmniej minutę. Dodaj marchewkę pokrojoną w słupki i ziemniaki pokrojone w kostkę. Następnie dodaj liście laurowe, suszoną kolendrę i bazylię. Dorzuć szczyptę dobrej, nierafinowanej soli i opłukaną, odsączoną ciecierzycę. Dodaj posiekaną nać pietruszki i drobno posiekanego pomidora. Dodaj kurkumę i jeśli potrzeba, gorącej wody. Dodaj brokuł podzielony na mniejsze kawałki. Po dodaniu każdego ze składników pamięta, by wymieszać je i gotować przez co najmniej minutę.

Wymieszaj, gotuj na małym ogniu jeszcze ok. 15–20 minut – aż ciecierzyca będzie miękka, a brokuł wciąż chrupki. Podawaj ze świeżą kolendrą.

Fot. Beata Pawlikowska "Szczęśliwe garnki Extra"

3. Pasta z bobu z awokado i kolendrą

Jako dodatek do potraw czy przystawkę możesz przygotować pastę z bobu z awokado i kolendrą. Takie lekkie danie przyda się, gdy będziesz chciała odpocząć od ciężkostrawnych posiłków czy słodkości.



Składniki:

0,5 kg świeżego bobu

1 dojrzale awokado

nać pietruszki

pęczek świeżej kolendry

Sposób przygotowania:

Ugotuj bób w lekko osolonej wodzie. Kiedy będzie miękki i wciąż gorący, obierz go z łupinek i rozgnieć widelcem. Dodaj rozgniecione widelcem awokado i posiekane zioła. Dokładnie wymieszaj. Idealnie pasuje do domowego, żytniego chleba na naturalnym zakwasie.

4. Sałatka z kolendrą i kaszą gryczaną

Jeśli znudziły ci się świąteczne jarzynowe sałatki i masz ochotę na coś zupełnie innego, mamy dla ciebie fenomenalny przepis z książki Beaty Pawlikowskiej. Sałatka z kolendrą i kaszą gryczaną zachwycą twoich gości bogactwem kolorów i smakiem. Możesz podawać ją z mięsem albo osobno.



Składniki:

szklanka ugotowanej kaszy gryczanej

kilka najmniejszych ugotowanych brukselek

1 malinowy pomidor

2 ogórki małosolne

duża garść świeżej kolendry

szczypta soli

Sposób przygotowania:

Wymieszaj ostudzoną kaszę z drobno pokrojonym pomidorem, ogórkami pokrojonymi

w plasterki, siekaną kolendrą i szczyptą soli. Na wierzchu ułóż brukselki przekrojone.

Fot. Kolaż polki.pl/Beata Pawlikowska "Szczęśliwe garnki Extra"

5. Lemoniada arbuzowa

Wiosna to czas radości i barw. Wśród bazi, pisanek, żółtych kurczaczku i kicających króliczków nie może zabraknąć kolorowych soków. Proponujemy zdrową i szybką w przygotowaniu lemoniadę arbuzową. Jest idealna na Wielkanoc!



Składniki:

1 cytryna

1 plaster dużego arbuza

garść świeżej mięty

woda mineralna

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z jednej cytryny i dużego plastra arbuza. Zmiksuj garść świeżej mięty z wodą mineralną. Wymieszaj sok z miętową wodą i dodałam kilka kostek lodu.

Więcej świetnych przepisów Beaty Pawlikowskiej znajdziecie w książce "Szczęśliwe garnki Extra" (wydawnictwo Edipresse Książki) - już w sprzedaży!