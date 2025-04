Wielkanoc to jedna z niewielu okazji do tego, by spędzić spokojny czas w gronie rodzinnym. Wiąże się to najczęściej ze spotkaniami przy suto zastawionym stole. Wielkanocne potrawy (najczęściej barszcz, żurek, pieczenie mięsne, ciasta, faszerowane jajka czy pasztety), zjedzone w nadmiarze mogą jednak odbić się negatywnie na zdrowiu i sylwetce. Co zrobić, by nie odmawiać sobie przyjemności jedzenia, a jednocześnie nie ponieść konsekwencji wielkanocnego objadania się?

Co tuczy w świątecznych potrawach?

Poszczególne składniki potraw wielkanocnych same w sobie nie są tuczące ani szkodliwe – takie stają się w niektórych połączeniach. Dodatki sosów, majonezu, cukru czy miodu, a także smażenie w głębokim tłuszczu i podawanie posiłków w towarzystwie słodkich napojów czy alkoholi sprawia, że tworzą niemałą bombę kaloryczną. Po Wielkim Poście, trwającym 40 dni, trudno odmówić sobie skosztowania pysznych potraw. Jak jednak nie przypłacić tego pojawieniem się nadprogramowych kilogramów i nie obciążając wątroby oraz układu trawiennego?

Jak odchudzić wielkanocne potrawy?

Sposobów na zmniejszenie kaloryczności wielkanocnych potraw jest naprawdę sporo, w dodatku są banalnie proste i nie odejmują smaku. Jak odchudzić świąteczne posiłki? Oto kilka prostych sposobów:

kiełbasy przed dodaniem do zupy nie podsmażaj na oleju. Dodaj gotowaną, a jeśli zależy ci na chrupiącej skórce, to już ugotowaną kiełbasę podsmaż przez chwilę na patelni beztłuszczowej lub na zwykłej, ale suchej

jeśli przygotowujesz pieczenie albo pasztety, do ich przyrządzenia wybieraj chude mięso, albo wykrój tłuszcz

do smażenia potraw używaj minimalnych ilości oleju, a najlepiej wybieraj zdrowe oleje takie jak na przykład kokosowy czy olej z pestek winogron

majonez, sos tatarski oraz chrzan również będą mniej kaloryczne, jeśli na stole pojawią się w wersji light, a najlepiej jeśli będą to sosy domowej roboty

do sałatek dodawaj olej lniany lub oliwę z oliwek

zamiast słodkich napojów, do posiłków pij herbatę ziołową – zapobiegnie powstawaniu zaparć i nadmiernego obciążenia wątroby oraz żołądka.

Sposoby na mniej kaloryczne wielkanocne potrawy są bardzo proste i skuteczne, a także nie wymagają dodatkowego nakładu pracy i finansów. Twój organizm będzie ci wdzięczny za ich zastosowanie!

