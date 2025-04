Wekowanie zup jest szybkie i proste. Dzięki pasteryzacji domowe zupy mogą postać w lodówce nawet 3 tygodnie. Jeśli nie masz czasu na przygotowanie obiadu, wystarczy, że wyciągniesz słoik pysznej, pożywnej zupy i gotowe! Nie wszystkie zupy można wekować, ale i na to jest proste rozwiązanie!

Reklama

Spis treści:

Do wekowania zupy potrzebne są czyste, wyparzone słoiki - możesz je wygotować w garnku albo wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 15 minut. Możesz także przelać je wrzącą woda, ale najpierw wlej do środka odrobinę i ogrzej słoik, aby pod wpływem wrzątku szkło nie pękło.

Istnieje kilka metod pasteryzacji zup, a każda z nich tak samo skuteczna. Najpopularniejsze jest domowe wekowanie "głową w dół". Do wyparzonych słoików nalej świeżo przygotowaną, gorącą zupę, zostawiając 3 cm przerwy od wieczka. Wytrzyj ściereczką lub papierowym ręcznikiem gwinty słoików i szczelnie zakręć. Gdy zapełnisz wszystkie słoiki, odwróć je do górny dnem, nakryj kocem i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.

Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na nakrętki - powinny być idealnie - nie mogą być powyginane ani zardzewiałe. Jeśli używasz nowych nakrętek, nie ma problemu, ale jeśli są używane, najpierw dokładnie je obejrzyj. Nakrętki najczęściej uszkadzają się przez otwieranie zawekowanych słoików przy pomocy np. noża.

Inną metodą wekowania zup jest pasteryzacja w piekarniku, czyli tzw. pasteryzacja na sucho. Możesz włożyć gorący słoik do nagrzanego pieca albo wstawić wystudzoną zupę do zimnego i dopiero zacząć rozgrzewać piekarnik. Metoda ta jest bardzo skuteczna zwłaszcza wtedy, kiedy masz dużo słoików do zawekowania. Zupy możesz też pasteryzować w zmywarce. To również idealny sposób, jeśli zrobiłaś mnóstwo słoików i chcesz zachować zupę na później.

fot. Jak wekować zupy/Adobe Stock, Angelika Heine

Wszystkie zupy można wekować pod warunkiem, że nie mają w sobie śmietany ani jogurtu. Jeśli zabielasz zupy, nadal możesz je zawekować, ale pamiętaj jednak, że te zabielane śmietaną będą miały zdecydowanie krótszy termin przydatności do spożycia - zwykle 2-4 dni.

Jeśli chcesz przygotować zupę zabielaną śmietaną, przelej ją do słoików jeszcze przed dodaniem śmietany czy jogurtu. Śmiało możesz dodać ją później, kiedy już otworzysz zupę i będziesz podgrzewać ją w rondelku. Śmietanę możesz wyłożyć także bezpośrednio do talerza w formie ozdobnego kleksu.

Zawekowane zupy wstaw do lodówki - możesz je w ten sposób przechowywać przez 2 tygodnie. Zamiast pasteryzacji możesz także zamrozić zupy, ale tylko te niezabielane. Pamiętaj też, aby w takiej sytuacji nie przelewać ich do szklanych słoików. Do mrożenia wykorzystaj plastikowe pojemniki z mocnymi pokrywkami.

Zamrożone zupy możesz przechowywać ok. 3 miesiące, zarówno te wegetariańskie, jak i mięsne.

fot. Wekowanie zup/Adobe Stock, Anna Jurkovska

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.02.2021

Reklama

Czytaj także:

Jak zagęścić zupę?

Zupa o smaku pizzy

Dieta zupowa