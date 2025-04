Na grillu pojawią się weganie lub wegetarianie i nie wiesz co dla nich przygotować? A może sam przeszedłeś niedawno na dietę bezmięsną? Sprawdź, jakie masz alternatywy. Jakie warzywa i inne produkty spożywcze można grillować?

Wegetariański i wegański grill – czego nie można podawać?

Wegetarianizm to świadome wykluczenie mięsa ze swojego jadłospisu. Niektórzy wegetarianie jedzą ryby i owoce morza (pescowegetarianizm), jednak zdecydowana większość wyłącza je z diety całkowicie. Część wegetarian dodatkowo stara się unikać też innych produktów odzwierzęcych pochodzących z uboju zwierząt, np. smalcu. Dlatego grillując dla nich, trzeba być przygotowanym na korzystanie z masła lub z olejów roślinnych.

Dieta wegańska jest jeszcze bardziej restrykcyjna. Całkowicie wyklucza spożywanie wszystkich produktów odzwierzęcych, w tym:

• serów – zarówno pochodzących z mleka krowiego, koziego, jak i owczego (np. oscypków);

• jajek – trzeba więc zrezygnować z obtaczania w nich warzyw i sprawdzić, czy kotlety sojowe na grilla ich nie zawierają;

• masła i innych tłuszczów odzwierzęcych – można zastąpić oliwą z oliwek, olejem rzepakowym czy słonecznikowym;

• miodu – popularny składnik sosów i marynat, który można zastąpić syropem z daktyli lub z agawy.

Weganom i wegetarianom bezpiecznie można zaproponować grillowanie warzyw, grzybów, tofu (wegańskiego odpowiednika twarogu, powstającego z mleka sojowego) w wersji surowej lub wędzonej, a nawet niektórych owoców. W większości sklepów dostępne są też gotowe kotlety i steki sojowe.

Jakie warzywa na grilla?

Grillowanie to jedna z najzdrowszych form obróbki cieplnej warzyw. Nie używamy przy tym żadnych tłuszczy, więc potrawy są prawdziwie dietetyczne. By nie straciły swoich wartości odżywczych, warto grillować je na półtwardo. Dzięki temu warzywa będą bardziej chrupiące i zachowają witaminy, makro- i mikroelementy oraz cenny dla procesów trawienia błonnik.

Jakie warzywa można grillować? Najpopularniejszym wyborem są warzywa twarde, takie jak papryka i cukinia, ale na ruszt można wrzucić także te miększe i bardziej wodniste, np. pomidory i bakłażana. Trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób je grillować, by podczas obróbki się nie rozpadały. Na grillu można przygotowywać także ziemniaki i bataty oraz fenkuł (koper włoski), szparagi, a nawet brokuły, kalafior czy kukurydzę.

Papryka na grilla

Przed grillowaniem paprykę należy umyć i osuszyć. Najlepiej położyć ją na ruszt pokrojoną na ćwiartki (wzdłuż). Oczywiście należy usunąć gniazda z nasionami. Grillowanie kawałków na półtwardo trwa około 20 minut, a na miękko około 30 minut. Warzywo można też skropić oliwą z oliwek, ale nie jest to konieczne. Można też dodać soli lub pieprzu oraz wypróbować inne kombinacje przypraw.

Paprykę można grillować ją również w formie faszerowanej (po przekrojeniu na pół i wydrążeniu w środku), np. z:

• fetą,

• mozzarellą,

• tofu.

Grillowanie cukinii

Cukinię grillujemy pokrojoną w dość grube kawałki. Jest ona miększa od papryki, więc ma większą tendencję do rozpadania się, gdy plastry są cienkie. Można przekroić całe warzywo wzdłuż na pół i położyć połówki na ruszcie lub pokroić cukinię w talarki o grubości ok. 2 cm.

Przy grillowaniu cukinii nie trzeba usuwać nasion. Sama w sobie ma niewiele smaku, dlatego to, czy będzie pyszna i wyrazista, zależy wyłącznie od dobranych przypraw. Z cukinią dobrze komponują się:

• ostra papryka,

• bazylia,

• oregano,

• suszone pomidory.

Jest ona też bardziej wodnista niż inne warzywa, dlatego warto posypać ją większą ilością soli. Cukinię można przed przygotowaniem skropić oliwą z oliwek lub innym tłuszczem, by ładniej się przyrumieniła.

Czas przygotowania na chrupko to około 15-20 minut (po każdej stronie jakieś 7-10 minut), a na miękko mniej więcej 30 minut. Grill powinien być mocno rozgrzany.

Kukurydza na grilla

Ciekawą opcją na grilla są kolby kukurydzy. Można je podawać:

• na słono – z masłem i solą lub innymi wybranymi przyprawami;

• na słodko – polane miodem czy syropem z agawy.

Świeże warzywo należy uprzednio pozbawić liści (nawet ich resztki mogą się zwęglić i spalić na grillu), natrzeć wybranymi przyprawami. Należy pamiętać o obracaniu, by przypiekła się równomiernie. Maksymalny czas grillowania to 20 minut. Po tym czasie kukurydza powinna być miękka i rozpływać się w ustach przy każdym kęsie.

Grillowanie bakłażana

Bakłażan to warzywo, które idealnie nadaje się zarówno jako przystawka do mięsa z grilla, jak i dla gości na diecie wegańskiej i wegetariańskiej. Przed grillowaniem należy go oczywiście umyć i osuszyć. Podobnie jak cukinię grilluje się go przekrojonego na pół lub w grubych talarkach (ok. 3 cm). Przed położeniem na ruszcie nie trzeba go wymaczać w soli jak przy smażeniu. Wystarczy lekko go ponacinać i natrzeć przyprawami z olejem, a następnie pozostawić na ok. 20 min, by przeszedł smakiem. Świetnie komponuje się z:

• czosnkiem,

• tymiankiem,

• oregano,

• pikantną papryką.

Bakłażan powinno się grillować ok. 8 minut na każdej ze stron, by uzyskać półtwardą konsystencję lub ok. 10 minut na każdej ze stron, by był miękki i rozpływający się w ustach.

Jak grillować pomidory?

Pomidory to warzywa, które zawierają dużo wody, dlatego podczas obróbki cieplnej mają tendencje do rozpadania się. Dobrze jest wybrać odmianę twardszą. Lubiane pomidory malinowe niestety są nieco zbyt miękkie, lepsze będą:

• pomidory śliwkowe,

• pomidory rzymskie,

• odmiana żółta albo zielona,

• pomidorki koktajlowe.

Grill do pomidorów powinien być rozgrzany bardzo delikatnie. Najlepsza temperatura to taka, kiedy jesteś w stanie przytrzymać 3-4 sekundy rękę nad rusztem. Przed położeniem na ruszt nie obieraj pomidorów ze skóry. Warzywa powinny być jedynie umyte i osuszone. Grilluj je przekrojone na pół i posypane przyprawami. Co ważne, by zachowały swój kształt, należy je układać na aluminiowych tackach, a nie bezpośrednio na ruszcie. Maksymalny czas grillowania to 5 minut na każdej stronie. Możesz wypróbować też wersję faszerowaną – wydrążyć środki i napełnić pomidory np.:

• fetą,

• mozzarellą,

• tofu i przyprawami;

• listkami bazylii;

• pokrojonymi suszonymi śliwkami i sosem BBQ.

Grillowanie ziemniaków i batatów

Młode ziemniaki można grillować ze skórką (po uprzednim umyciu). Stare należy przedtem obrać. Następnie owinąć folią aluminiową i w tej formie poukładać na ruszcie. Po ok. 15-20 minutach będą dokładnie takie jak pieczone w ognisku. Można je podawać jako przystawkę z dodatkiem masła i soli lub przygotować w wersji smakowej – przed zawinięciem w folię natrzeć z wierzchu przyprawami lub ponacinać i włożyć w otwory ser albo zioła (np. szczypiorek, cebulkę).

Bataty to słodka wersja ziemniaków, dlatego ich pieczenie jest bardzo podobne do pieczenia ziemniaków. Można zawinąć w folię całe, ale również pokroić je na kawałki jak frytki i położyć na tackach do grillowania. Czas grillowania to ok. 15 minut.

Jak grillować warzywa inaczej

Jeśli znudzą ci się powyższe pomysły na warzywa z grilla, możesz wypróbować również szaszłyki warzywne i mieszanki warzyw w folii. Jak skomponować takie potrawy?

Warzywa na grilla w folii

W folii można piec na grillu niemal wszystkie rodzaje warzyw również te twarde, takie jak:

• marchew,

• seler,

• pietruszka,

• fenkuł,

• brokuł,

• kalafior.

To jak będzie wyglądała mieszanka, zależy wyłącznie od twoich preferencji smakowych oraz dobranych przypraw. By dodać aromatu warzywom, dorzuć do nich świeże siekane zioła oraz świeżo mielony pieprz. Aby mieszanka była ciekawsza, możesz spróbować też połączeń na słodko i dorzucić suszone śliwki lub rodzynki albo miód czy syrop z daktyli (idealnie pasują do marchewki).

Twarde warzywa do grillowania w folii należy pokroić dość drobno, by szybciej zmiękły. Po 15 minutach będą chrupiące, po 20 minutach delikatniejsze i rozpływające się w ustach.

Jakie warzywa do szaszłyków?

Inny sposobem na urozmaicenie warzywnego grilla dla wegan i wegetarian mogą być szaszłyki. Na szpatułki nabij warzywa takie jak:

• papryka czerwona, żółta i zielona,

• cukinia,

• pomidorki koktajlowe,

• cebula.

Możesz dodać również grzyby, wędzone tofu, a nawet niektóre owoce (np. ananasa).

Jakie owoce na grilla?

Owoce z grilla to świetny deser dla osób na diecie bezmięsnej i doskonała zdrowa przekąska dla dzieci, które często stronią od tłustego grillowanego mięsa i nie przepadają za jedzeniem warzyw. Grillować można ananasa, ale również banany, jabłka czy gruszki. Sprawdź, jak to zrobić!

Ananas z grilla

Oczywiście na grilla kładziemy wyłącznie surowego ananasa, ten w syropie z puszki zupełnie się do tego nie nadaje. Świeży owoc – najlepiej twardy i jeszcze niedojrzały, gdyż lepiej zachowa swój kształt – należy pokroić w trójkątne części. Nie trzeba obierać ananasa ze skóry. Później przy jedzeniu będzie można za nią trzymać kawałki owoców.

Dla lepszego smaku można:

• obtoczyć go w brązowym lub białym cukrze,

• posmarować miodem,

• posmarować syropem z daktyli,

• polać syropem klonowym lub z agawy.

Grillować należy na tackach, nisko nad żarem, aby nie dopuścić do szybkiej karmelizacji cukru. Owoc jest gotowy po 5-8 minutach na grillu. Po zdjęciu z tacek jest bardzo soczysty, więc warto przygotować serwetki.

Grillowanie banana

Banan to coś, co rzadko widuje się na grillu, jednak efekt przygotowywania go w ten sposób jest bardzo pyszny i uwielbiany szczególnie przez najmłodszych. Można serwować go:

• z czekoladą (uwaga, nie jest ona wegańska),

• lekko skropionego rumem (wersja dla dorosłych),

• z miodem lub w wersji wege z syropem z daktyli,

• z rodzynkami lub suszoną żurawiną;

• z cynamonem i orzechami włoskimi.

Banana na grilla nie trzeba obierać ze skóry. Można ułożyć na ruszcie całe, nieobrane owoce lub przekrojone ze skórą na połówki (wzdłuż owocu) i nadziane czekoladą, rodzynkami czy polane rumem. Piecze się je przez kilka minut (aż zobaczymy, że konsystencja robi się miękka i lepka).

Jeśli nie chcesz przyrządzać banana w skórze, możesz wybrać tez opcję w folii. Tu także można poszaleć z dodatkami. Takie banany przygotowuje się dłużej – nawet do 25 minut.

Pieczone jabłka i gruszki z grilla

Do pieczenia na grillu wybierz twardsze jabłka:

• mutsu,

• szampiony,

• golden delicious,

• glostery,

• granny smith,

• red jonaprince.

Gruszki także powinny być twardszej odmiany:

• konferencje,

• komisówki,

• Generał Leclerc.

Owoce należy piec na grillu po umyciu i osuszeniu (bez obierania ze skóry). Można zawinąć je w folię aluminiową lub piec bezpośrednio na kratce grilla. Wystarczy ok. 10 minut (czasem trochę dłużej w zależności od wielkości), by stały się miękkie.

Co jeszcze mogą grillować weganie i wegetarianie?

W marketach dostępne są kotlety i steki sojowe, przed podaniem ich weganom warto jednak upewnić się, że w składzie nie ma jajek. Można wypróbować też wege kiełbaski lub parówki. Ponadto na grillu możemy podgrzewać grzyby, sery (tylko dla wegetarian), tofu (wegański twarożek z „mleka” sojowego) w wersji surowej lub wędzonej.

Jakie grzyby na grilla?

Na grillu najlepiej sprawdzają się:

• boczniaki – pokrojone w paski i pieczone w folii lub na tackach. W zależności od żaru ich grillowanie trwa od 8 do 15 minut;

• pieczarki – można je podawać pieczone w folii, w wersji nadziewanej, jak również w szaszłykach. Mają dużo wody, więc grillowanie trwa tylko kilka minut;

• borowiki i podgrzybki – grilluj kapelusze bezpośrednio na kratce lub na tacce. W zależności od żaru będzie to trwało od 10 do 15 minut;

• rydze i kurki – grilluj w folii z dodatkiem masła lub w wersji wegańskiej z margaryną. Czas przygotowania do 15-20 minut w zależności od żaru.

Grzyby możesz dowolnie przyprawić. Przygotowując je w folii, możesz dodać do nich także posiekaną cebulkę.

Ser z grilla – jaki wybrać?

Na grilla nadają się sery pleśniowe, oscypek, camembert i półtłuste sery holenderskie bez dziur. Nie należy kłaść na niego bezpośrednio cheddara, goudy czy ementalera, gdyż całkowicie się rozpłyną, zwęglą i oblepią kratki grilla. Będzie je bardzo trudno usunąć. Lepiej dodać je do nadzienia grillowanych warzyw i pieczarek. Nadzienie mogą stanowić też feta i mozzarella.

Dodatkami do serów z grilla mogą być:

• orzechy włoskie,

• czarny pieprz,

• suszona żurawina,

• konfitura z borówki lub żurawiny,

• konfitura gruszkowa,

• miód lub syrop z agawy,

• sos miodowo-musztardowy.

Jak grillować tofu?

Tofu to wegański odpowiednik białego sera, który wyrabia się najczęściej z „mleka” sojowego, ale może być robione także z migdałów i orzechów. Ma formę zbitego twarogu i można je kupić w wersji surowej, wędzonej i z przyprawami.

Tofu samo w sobie nie ma wyraźnego smaku – surowe jest bardzo neutralne, wędzone ma lekko przydymiony posmak typowy dla wędzonego sera. Dlatego efekt grillowania zależy w bardzo dużej mierze od wybranych przypraw.

Tofu świetnie komponuje się z:

• cebulą i czosnkiem,

• sosem sojowym,

• ostrą papryką,

• sosem BBQ,

• klasycznymi marynatami mięsnymi.

Przed położeniem na ruszt tofu powinno poleżakować z przyprawami lub marynatą. Dzięki temu nabierze smaku. Namaczanie powinno trwać co najmniej 4 godziny. Tofu można też zostawić z przyprawami na noc.

Przypiekanie wegańskiego twarożku powinno odbywać się na tacce. Grill powinien być mocno rozgrzany. Przy wysokiej temperaturze wystarczy 6-7 minut po każdej ze stron, by było gotowe.

