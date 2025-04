Wegetarianie przygotowujący swoje posiłki na bazie roślinnych produktów muszą dbać o różnorodność. Ze względu na brak pokarmu mięsnego bardzo ważna jest suplementacja witaminy B12. Pasztety z soczewicy, kotlety sojowe lub inne zamienniki mięsa to tylko niektóre z propozycji menu – sprawdź!

Dieta bezmięsna

W diecie bezmięsnej bardzo ważne jest, aby dostarczyć organizmowi białko. Idealnym wyborem są jajka – w postaci jajecznicy, sadzonego lub jajka na miękko. Doskonałe na śniadanie – dostarczają niezbędnej witaminy D. W połączeniu z masłem – źródłem tłuszczy, pozwala spożyć mniej kalorii w ciągu dnia.

Na diecie wegetariańskiej możemy wybierać płatki owsiane, żytnie lub orkiszowe bez cukru z dodatkiem owoców, jogurtu lub mleka. Uzupełniając je pestkami dyni lub słonecznika dodajemy niezbędnych witamin i minerałów.

Wegetarianie spożywają większość roślinnych olejów – kokosowy, rzepakowy czy z pestek winogron, aby uzupełnić dietę w kwasy omega-3 i omega-6. Dodatkowo ważnym składnikiem jest awokado w diecie wegetariańskiej, które używane jest do przygotowania past kanapkowych, w tym meksykańskiego dipu – guacamole.

Wegetarianizm a ryby

Ichtiwegetarianie: to typ wegetarian, którzy z mięsa dopuszczają owoce morza oraz ryby. Inaczej są nazywani flexitarianami.

Ryba pieczona

Oto składniki na pieczoną rybę:

szczypta soli

kilogramowy halibut lub dorsz

szczypta mielonego pieprzu

cytryna

oregano

imbir

oliwa z oliwek

rozmaryn

Jak zrobić pieczoną rybę?

Rybę dokładnie myjemy i oczyszczamy z wnętrzności oraz łusek. Moczymy w osolonej wodzie przez około 20 minut. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Blachę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia. Doprawiamy rybę pieprzem i oregano. Ścieramy skórkę z cytryny i wyciskamy sok. Ścieramy imbir. Nacieramy rybę wszystkimi ziołami i przyprawami. Dorsza lub halibuta pieczemy przez 25 minut do uzyskania chrupiącej skórki. Tak przygotowaną pieczoną rybę podajemy z sałatką warzywną oraz frytkami.

Potrawy dla wegetarian

Kalafiorowa zupa krem

Oto składniki na kalafiorową zupę krem:

kalafior

czosnek

oliwa z oliwek

gałka muszkatołowa

szczypta pieprzu

szczypta soli

średnia cebula

szklanka mleka

¼ kostki masła

wywar warzywny

Jak zrobić kalafiorową zupę krem?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Oczyszczamy i obmywamy główkę kalafiora. Doprawiamy gałką muszkatołową, czosnkiem, solą oraz pieprzem. Pieczemy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia przez 40 minut do miękkości i uzyskania chrupiącej skórki. Odstawiamy do wystygnięcia. Masło rozgrzewamy na patelni i podsmażamy cebulę przez około 10 minut. Wlewamy wywar do garnka i zagotowujemy z mlekiem. Wkładamy kalafior. Gotujemy przez około 10 minut. Na koniec blendujemy. Tak przygotowaną zupę możemy uzupełnić grzankami lub podprażonymi pestkami dyni lub słonecznika.

