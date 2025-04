Dieta wegańska opiera się na produktach pochodzenia roślinnego, zastępująca nie tylko mięso, ale też inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Tofu, hummus lub roślinne mleko sojowe – to tylko niektóre z produktów występujących w tej diecie. Sprawdź nasze przepisy na wegańskie potrawy!

Wegańskie curry: przepis

Oto składniki na wegańskie curry:

4 łyżki oliwy z oliwek

2 średnie cebule

2 ząbki czosnku

papryka

3 cm imbiru

szczypta pieprzu

szczypta soli

chili

500 g ziemniaków

opakowanie passaty

opakowanie mleka kokosowego

2 łyżki masła orzechowego

przyprawa curry

Jak przygotować wegańskie curry?

Rozgrzewamy oliwę z oliwek na patelni i podsmażamy wcześniej posiekaną cebulę. Przeciskamy czosnek przez praskę i dorzucamy. Paprykę kroimy na mniejsze kawałki. Ścieramy imbir. Ziemniaki obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. Wrzucamy składniki do garnka, zalewamy passatą i mlekiem kokosowym. Dorzucamy masło orzechowe. Całość zagotowujemy przez 25 minut do miękkości. Doprawiamy przyprawą curry i pieprzem. Tak przygotowane wegańskie danie jednogarnkowe, świetnie sprawdzi się jako obiad dla całej rodziny.

Produkty wegańskie

Produkty sojowe

Produkty przygotowane z soi są najczęściej stosowanymi zamiennikami produktów mlecznych w diecie wegańskiej. Mleko sojowe może być doskonałym zamiennikiem krowiego podczas przygotowywania naleśników, kawy lub ciast. Wielozadaniowość nasion soi pozwala na wyprodukowanie jogurtu, czy tofu, które świetnie zastąpi ser.

Zboża

Produkty zbożowe stanowią nieodłączną bazę diety wegańskiej. Owsianka na mleku kokosowym, pszenne placki tortilli lub chleby ziarniste to jedne z wielu propozycji. Ekspandowane zboża mogą być składnikiem śniadań oraz lunchu.

Warzywa i owoce

Warzywa i owoce bogate w minerały i witaminy pozwalają dostarczyć niezbędnej dawki składników odżywczych. Podawane w sałatkach lub w formie past są dodatkiem do chleba lub placków.

Nasiona i orzechy

Orzechy włoskie, ziemne lub inne bogate w witaminy i minerały to doskonały dodatek do sałatek oraz składnik roślinnego masła, uzyskanego po kilkakrotnym zmiksowaniu. Nasiona słonecznika lub dyni to skarbnica witaminy B. Osoby na diecie wegańskiej muszą suplementować witaminę B12, którą dostarczamy wraz z pokarmem pochodzenia zwierzęcego.

