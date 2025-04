Jak się zabrać za wędzenie karpia? Potrzebne jest odpowiednie stanowisko oraz właściwe przygotowanie ryby. Wędzarnię ogrodową możesz kupić w sieci czy sklepach stacjonarnych, ale możesz także zbudować ją własnoręcznie. Zobacz, jak wędzić karpia.

Reklama

Spis treści:

Najważniejszy jest wybór świeżej, dobrej jakości ryby. Woda, w której pływa karp, musi być czysta, bez piany. Zdrowa ryba ma błyszczącą skórę i łuski, które mocno przylegają do ciała. Bez względu na to, czy kupujesz żywego, czy już wstępnie przygotowanego karpia, zwróć uwagę na jego jakość.

Karpie, które są w sklepach niewłaściwie przechowywane, po uwędzeniu będą gorzkie. Zrezygnuj także z kupowania mrożonej ryby - nie nadaje się ona do wędzenia ze względu na swoją kruchość.

Bardzo ważnym krokiem jest dokładne oczyszczenie ryby. Możesz do tego użyć drucianej gąbki lub szczoteczki. Musisz usunąć cały śluz z powierzchni karpia. Następnie przygotuj go do wędzenia, pozbawiając łusek i głowy, a także patrosząc ją. Następnie jeszcze raz dobrze opłucz karpia, wysusz na ściereczce i przygotuj solankę.

Na każdy kilogram ryby potrzebujesz litra wody i ok. 50-60 g soli. Najlepiej sprawdzi się sól kamienna. Do gotowego roztworu włóż pokrojonego w dzwonki karpia i pozostaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc, w lodówce. Do solanki możesz dodać także kilka listków laurowych i ziarenka ziela angielskiego.

Następnie karpia wyjmij z solanki i dobrze wypłucz.

fot. Wędzenie karpia/Adobe Stock, Laurenx

Karpia dobrze jest wędzić dymem z drewna olchowego. Po wyjęciu ryby z solanki zawieś ją na hakach wędzarniczych i pozostaw na ok. 3 godziny, aby ryba dobrze wyschła. Następnie podgrzej wędzarnię do temperatury 70 stopni i pozostaw na ok. 4 godziny, kontrolując stale przepływ dymu.

Pod koniec wędzenia możesz dodatkowo podnieść temperaturę, aby ryba lekko się podpiekła. Jeśli chcesz wędzić karpia na zimno, ustaw temperaturę na 30 stopni i utrzymuj ją przez ok. 14 godzin.

Reklama

Czytaj także:

Najczęstsze błędy podczas wędzenia

Jak przygotować rybę do wędzenia?

Jak przygotować szynkę do wędzenia?