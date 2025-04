Pomijając sam wygląd, zapach i smak wędliny, prawidłowe przechowywanie mięsa w lodówce jest niezwykle ważne ze względu na zasady higieny, których nieprzestrzeganie może poważnie wpłynąć na nasze zdrowie i życie. Szczególnie istotne jest unikanie gromadzenia się na mięsie bakterii i drobnoustrojów, gdyż takie środowisko sprzyja rozwijaniu się pleśni.

Jednym z najpopularniejszych błędów podczas przechowywania wędliny w lodówce jest zostawianie jej w tym samym opakowaniu, w którym została kupiona. Najczęściej są to foliowe siateczki, w których szynka znacznie szybciej się psuje. Niestety później trzeba taki produkt wyrzucić do kosza, a przecież ceny mięsa są obecnie bardzo wysokie. Lepiej zatem wyzbyć się lenistwa i od razu przepakować wędlinę np. do folii aluminiowej. Z pewnością odwdzięczy się nam wtedy i zachowa dłużej świeżość.

Wędlina może poleżeć w lodówce nawet kilka dni, jeśli tylko zapamiętasz, aby przełożyć ją do szklanego pojemnika wyłożonego ręcznikiem papierowym, albo chociaż do zwykłego papieru do pieczenia. W ten sposób zapewnisz produktom odpowiedni dostęp powietrza. Najlepiej umieścić je na środkowej półce w lodówce. Natomiast optymalna temperatura dla wędliny to między 2 a 7 stopni Celsjusza.

Pamiętaj jednak, że jeśli wędlina przybiera niepokojący kolor, zaczyna lepić się i zmienia zapach – lepiej profilaktycznie darować sobie jej spożycie, aby uniknąć zatrucia pokarmowego.

