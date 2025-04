Marnowanie żywności to problem globalny, którego skutki mają wpływ nie tylko na ekonomię, ale i ekologię czy wreszcie etykę. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu regionach świata jedzenia po prostu brakuje. Wiemy też o głodujących dzieciach, dorosłych i starszych. Mamy świadomość galopującej inflacji, zmian klimatycznych, a jednak nadal wyrzucamy produkty spożywcze i nie umiemy oszczędzać wody. Jak się okazuje, w polskich domach w każdej sekundzie marnuje się aż 92 kg żywności! Ten wynik przeraża i daje do myślenia. Wystarczy kilka zmian, by w końcu przestać wyrzucać jedzenie i tym samym pozytywnie wpłynąć na naszą planetę i portfel. Doskonale wie o tym marka Russell Hobbs, która wspólnie z Bankiem Żywności wspiera, edukuje i uświadamia społeczeństwo w temacie marnowania żywności i przeciwdziałaniu temu zjawisku.

1. Zrób listę zakupów



fot. Adobe Stock

Myślenie zero waste zaczyna się już na etapie sporządzania listy zakupów. Nie robisz tego? Błąd! W efekcie zapewne wchodzisz do sklepu, kupujesz co popadnie, a potem narzekasz, że albo nie masz nic konkretnego w lodówce, albo... wyrzucasz kilka produktów, bo data ważności się skończyła. Zmień to! Przemyśl swoje menu. Zapisz, co będziesz jeść konkretnego dnia, a następnie stwórz listę niezbędnych produktów do przygotowania tych posiłków. W sklepie ściśle trzymaj się swoich notatek. Postaraj się też nie ulegać promocjom 3 w cenie 2, jeśli faktycznie nie potrzebujesz skorzystać z oferty.

Sprawdzaj też daty ważności rzeczy, które wkładasz do sklepowego koszyka. Szczególną uwagę zwróć na to przy wyborze ryb, mięsa i nabiału.

2. Logistyka w kuchni



fot. Adobe Stock

To kolejny krok, zaraz po zakupach. Wracasz do domu z siatkami pełnymi różnych produktów spożywczych, a ponieważ jesteś już zmęczona wizytą w sklepie, to kupione rzeczy nieuważnie "wrzucasz" do lodówki i szafek? Niestety, to też błąd. Jeśli chcesz, by twoje produkty były dłużej świeże oraz by mądrze je wykorzystać, warto postępować według tych prostych zasad:

Chleb i pieczywo przechowuj w lnianych woreczkach, najlepiej w chlebaku.

Owoce i warzywa myj przed samym zjedzeniem, ponieważ wilgoć może przyczynić się do ich gnicia.

Jeśli warzywa lub owoce są brudne, to oczyść je na sucho z piasku za pomocą szczotki lub ręcznika papierowego. Umycie pod bieżącą wodą również może przyczynić się do szybszego gnicia.

Zakupione produkty układaj wg kategorii. Podziel przestrzeń lodówki na nabiał, mięso, warzywa i owoce, desery itd. Podobnie z szufladami i szafkami kuchennymi. Wszystko powinno mieć stałe miejsce, tak by o niczym nie zapomnieć.

Produkty układaj zgodnie z datą ważności. Te z najkrótszą stawiaj bliżej, abyś o nich nie zapomniała.

3. Gotuj z resztek

fot. Adobe Stock

Warzywa i mięso z rosołu, czerstwy chleb lub chałka, ziemniaki z obiadu, twaróg, którego data ważności się kończy, a może więdnąca sałata? Nie wyrzucaj - wykorzystaj! Jak?

Resztki z bulionu mogą stać się doskonałym farszem do pierogów lub podstawą do sosu.

Ziemniaki? Zrób z nich kopytka lub wegetariańskie kotlety.

Przejrzałe owoce możesz dodać do ciasta czy smoothie.

Twaróg użyj do przygotowania słodkich oponek.

Więdnąca sałata sprawdzi się w roli pesto.

Proste? To tylko niektóre z propozycji. Wszystko zależy od twojej wyobraźni i dobrych chęci!

4. Urządzenie, które ułatwi życie

fot. Materiały prasowe

Wybierając urządzenia AGD, zwracaj uwagę na funkcje, które ułatwią ci bycie zero waste. Jeśli chcesz, by przygotowane przez ciebie potrawy zachwycały doskonałym smakiem, pomyśl o SatisFry Air & Grill 5.5 od marki Russell Hobbs, dla której przeciwdziałanie marnowaniu żywności jest niezwykle ważne.

Marka nawiązała współpracę z Bankami Żywności - największą i najbardziej rozpoznawalną organizacją w Polsce, która od lat skutecznie walczy z tym problemem. Russell Hobbs wspólnie z ekspertami z Banków Żywności opracowali pakiet 10 przepisów na dania w duchu "zero waste". Znajdują się tu propozycje śniadaniowe, obiadowe, a nawet desery zrobione z resztek, takich jak czerstwy chleb, ziemniaki z poprzedniego dnia, pomarszczone warzywa i owoce, zwiędła sałata. Wszystkie przepisy można łatwo i szybko wykonać we frytkownicach SatisFry. Przykładowe przepisy to Pudding z chleba z sezonowymi owocami, Dorsz z pesto z sałaty czy Krem z czerwonej kapusty, której główka często tygodniami zalega w lodówce.

Marka Russell Hobbs wierzy, że dzięki tym przepisom wiele osób zainspiruje się nie tylko do wykorzystywania wyrzucanej dotąd żywności, ale i do robienia bardziej odpowiedzialnych zakupów. Duże zmiany zaczynają się bowiem od małych kroków. Przepisy, porady, a także materiały wideo stworzone przez Banki Żywności dostępne są całkowicie za darmo na stronie satysfakcja-z-satisfry.pl w zakładce "PRZEPISY".

Czym wyróżnia się SatisFry Air & Grill 5.5 od marki Russell Hobbs?

5,5-litrowa misa pozwala w łatwy i szybki sposób przygotować pyszne dania (frytki, kurczak, pizza, szakszuka, gulasz, ciasteczka i wiele, wiele innych)

Urządzenie posiada 7 trybów pracy, dzięki czemu z powodzeniem zastąpi piekarnik, frytkownicę beztłuszczową, grill elektryczny, wolnowar oraz patelnię.

Z niewielką ilością oleju lub zupełnie bez jego użycia przyrządzisz pyszny posiłek, który zachowa wyrazisty smak.

Urządzenie posiada misę i płytę grillową, które możesz wyjąć i myć w zmywarce.

SatisFry przygotowuje potrawy do 76% szybciej niż tradycyjny piekarnik.

Powłoka płyty grillowej zapobiegająca przywieraniu.

Urządzenie rozprowadza powietrze o temperaturze do 260°C z obu stron - od góry i od dołu, co zapewnia równomierne gotowanie, opiekanie czy smażenie oraz wyśmienity smak przygotowanych dań.

Multicooker oszczędza do 44% energii w porównaniu z użytkowaniem tradycyjnego piekarnika.

Intuicyjny wyświetlacz cyfrowy pokazuje czas, temperaturę i tryb pracy, co sprawia, że natychmiast wiesz, z której funkcji korzystasz.

Multicooker wysyła sygnał dźwiękowy po zakończeniu gotowania.

SatisFry posiada funkcję zapobiegającą nadmiernemu nagrzewaniu, dlatego możesz gotować bez obaw!

Sprawdź też filmy z przepisami na pyszne dania, które wykonasz w urządzeniu SatisFry Air & Grill 5.5 od marki Russell Hobbs.



5. Nie jesz? Podziel się z innymi!

fot. Adobe Stock

Zostało ci jedzenie po świętach, urodzinach lub po obiedzie? Jeśli wiesz, że nie zjesz tego wszystkiego, to podziel się z innymi. W wielu miastach Polski znajdziesz specjalne lodówki komunalne lub jadłodzielnie, w których można zostawić posiłki, by skorzystał z nich ktoś, kto tego akurat potrzebuje. Masz za daleko? Na wielu osiedlowych grupach świetnie ma się wymiana i oddawanie posiłków. Spróbuj!

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na stronę Banku Żywności.