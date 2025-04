Mrożenie rabarbaru jest bardzo łatwe. Możesz w ten sposób przechowywać go ok. roku w zwykłej torebce lub pojemniku albo ok. dwóch lat, jeśli masz specjalne woreczki lub pojemniki próżniowe przeznaczone do mrożenia. Zobacz, jak przygotować i jak mrozić rabarbar.

Reklama

Spis treści:

Mrożenie rabarbaru to świetny sposób na zatrzymanie jego smaku na długie miesiące. Sezon na ten owoc (lub warzywo, to wciąż sprawa sporna) jest bardzo krótki, dlatego przechowywanie go w zamrażalniku jest doskonałym pomysłem. Najlepiej zamrozić surowy, świeży rabarbar, dopiero przyniesiony ze sklepu. Ustal, ile chcesz zużyć od razu, a resztę przygotuj do mrożenia.

Zobacz też: rabarbar to owoc czy warzywo?

Pamiętaj, aby nie mrozić ani nie wykorzystywać liści - jeśli ich nie usuniesz, rabarbar będzie trujący. Dzieje się tak przez bardzo dużą obecność szczawianów w liściach rabarbaru. Sama łodyga jednak jest w pełni jadalna i przy tym bardzo zdrowa. Warto też pamiętać, że cenne właściwości rabarbaru nie "uciekają" podczas mrożenia, a więc wyjęty z zamrażalnika jest tak samo zdrowy, jak świeży.

fot. Czy można mrozić rabarbar? Jak najbardziej!/Adobe Stock, eflstudioart

Najwygodniejsze mrożenie rabarbaru to tzw. porcjowanie. Sama stosuję tę metodę nie tylko przy nim, ale także w przypadku innych warzyw, owoców czy dań, takich jak pierogi czy surowe mięso.

Rabarbar umyj, a następnie dokładnie osusz na ręczniku papierowym. Następnie pokrój na mniejsze kawałki i ułóż na desce lub szufladzie do kostek lodu (jeśli taką posiadasz). Kawałki nie mogą się wzajemnie stykać.

Tak przygotowany rabarbar włóż ostrożnie do zamrażalnika na ok. godzinę. Po tym czasie będzie on wstępnie przymrożony i poszczególne kawałki nie będą się do siebie kleić. Dzięki temu możesz potem wyjąć dokładnie tyle, ile potrzebujesz i nie musisz bawić się w rzeźbiarza z nożem zamiast dłuta i oddzielać pożądaną ilość rabarbaru.

Przymrożone kawałki włóż do docelowego pojemnika i przygotuj kolejną partię na desce. Całość zamknij szczelnie i włóż do wybranej szuflady.

Mrożony rabarbar świetnie sprawdzi się do przygotowania wypieków, deserów oraz koktajli i musów. Po rozmrożeniu możesz ugotować łodygę i zblendować ją na krem albo usmażyć jako dżem rabarbarowy i wykorzystać do owsianek czy słodkich przekąsek.

Świetnie sprawdzi się też jako dodatek do dań mięsnych, sałatek, a także jako farsz do naleśników. Po rozmrożeniu możesz przygotować z niego pyszne ciasto rabarbarowe, tartę albo kompot.

Zobacz też: co zrobić z rabarbaru?

Jeśli chcesz wykorzystać rabarbar do wypieków, musisz go rozmrozić. Jeśli wykorzystasz zamrożone łodygi, podczas pieczenia puszczą mnóstwo wody, co może doprowadzić do powstania zakalca. Rabarbar wyjmij więc odpowiednio wcześniej i umieść w sitku, aby woda z sokiem spłynęła do miski czy rondelka (możesz wykorzystać płyn do herbat czy letnich drinków).

Rozmrożone łodygi możesz dodatkowo lekko obtoczyć w mące, aby ta dodatkowo wchłonęła ewentualny nadmiar wody.

fot. Mrożenie rabarbaru jest bardzo proste i szybkie/Adobe Stock, nadine

Mrożony rabarbar możesz bezpiecznie przechowywać nawet rok, jeśli posiadasz standardowe torebki strunowe albo zwykłe plastikowe pojemniki. W takich warunkach możesz bezpiecznie przechowywać rabarbar przez wiele miesięcy.

Jeśli natomiast masz woreczki lub pojemniki próżniowe (ze specjalnym systemem odprowadzania powietrza), zamrożony w nim rabarbar możesz bezpiecznie przechowywać nawet do dwóch lat.

Wiele zamrażalników dodatkowo posiada instrukcję (najczęściej w formie naklejki na wewnętrznej stronie drzwi), na której znajdziesz informację o temperaturze każdej z szuflad i produktach, które należy przechowywać w każdej z nich.

Reklama

Czytaj także:

Czy rabarbar trzeba obierać?

Słodko-kwaśny dżem z rabarbaru

Przepis na nalewkę z rabarbaru