Choć o ekologii mówi się już od dawna, to dopiero w ostatnich latach światowe dyskusje na temat ochrony środowiska i ograniczenia ilości odpadów nabrały tempa. Konsumenci dokonują bardziej odpowiedzialnych zakupowych wyborów, ograniczają użycie jednorazowych toreb i przykładają większą wagę do segregacji odpadów.

Wzrost znaczenia kwestii związanych z ochroną środowiska wśród konsumentów szczególnie cieszy producenta Nałęczowianki, dla którego walka z odpadami z tworzyw sztucznych stanowi priorytet.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ipsos na zlecenie Nałęczowianki, zdecydowana większość Polaków (90%) uważa, że działania marek, które chcą być bardziej ekologiczne, powinny rozpoczynać się od stosowania odpowiednich opakowań. Więcej niż połowa (62%) zwraca uwagę na opakowania produktów, które kupuje. Aż 87% deklaruje, że chętnie kupiłoby wodę w butelce wykonanej z przetworzonego plastiku.

Coraz więcej marek wykorzystuje takie butelki, chociaż w większości przypadków oferta jest mocno ograniczona. Jednak od teraz kupujący mogą już wybierać spośród całej gamy wariantów, gdyż wszystkie formaty (0,33 L, 0,5 L, 0,75 L, 1 L, 1,5 L) niegazowanej naturalnej wody mineralnej Nałęczowianka są dostępne także w opakowaniach wykonanych w 50% z PET z recyklingu (rPET). Wystarczy wybrać butelkę z odpowiednim oznakowaniem, w rzucającym się w oczy zielonym kolorze i hasłem: „Jestem wykonana z innej butelki”.

Jesteśmy pierwszą marką w Polsce z pełnym portfolio wody niegazowanej w opakowaniach wyprodukowanych z udziałem przetworzonego plastiku. Dzięki temu konsument może mieć pewność, że znajdzie swój ulubiony niegazowany format w butelce, która powstała częściowo z innych butelek. To bardzo ważne dla osób, dla których troska o środowisko ma szczególne znaczenie. Zapewniamy, że to nie ostatni nasz krok, gdyż jako firma zobowiązaliśmy się, że do 2025 roku 50% PET we wszystkich naszych butelkach będzie pochodziło z recyklingu.

Plastik PET jest preferowanym rodzajem materiału wykorzystywanym do produkcji opakowań dla wody i napojów, ponieważ jest nie tylko lekki i bezpieczny, ale też właśnie w pełni nadaje się do recyklingu. Z przetworzonego PET mogą powstać kolejne butelki oraz różne inne przedmioty codziennego użytku. Dla przykładu z 35 butelek PET można wykonać bluzę polarową, z 5 – torbę na zakupy, a z 25 – wypełnienie dla trzech poduszek.

Butelka PET to to tak naprawdę nie odpad, a cenny surowiec, który w pełni nadaje się do recyklingu. Możemy dać jej drugie życie, umieszczając ją po opróżnieniu w odpowiednim, żółtym koszu na plastik. Dzięki temu będzie mogła trafić do sortowni, a następnie do zakładu prowadzącego recykling oraz ostatecznie wrócić do nas w nowej postaci

– przekonuje Anna Kamińska z Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol.