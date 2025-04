Lin ma bardzo drobne i wrośnięte w skórę łuski, dlatego niełatwo sobie poradzić z ich usunięciem. Nie przylegają one jednak bardzo mocno do ciała ryby, dlatego wystarczy włożyć rybę dosłownie na chwileczkę do wrzątku, aż śluz na rybie przybierze białego koloru. Po czym wyciągamy rybę i usuwamy łuski nożem. Nie powinno już być z tym żadnego problemu.

Łuski łososia również nie należą do łatwousuwalnych, są gęsto i mocno przytwierdzone do ryby. W tym przypadku nie pozostaje nam nic innego, niż ogolenie łusek ryby wraz z cienką warstwą skóry przy pomocy ostrego noża.

Zdejmowanie łusek jest naprawdę proste, wystarczy tylko dobrze się do tego przygotować.