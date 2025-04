Fot. Fotolia

Gotowe dania na świątecznym stole?

Boże Narodzenie to czas rodzinnej sielanki okraszony choinką, prezentami i śniegiem za oknem. Jednak przedświąteczne sprzątanie, zakupy i gotowanie wymagają wiele wysiłku. Aby usprawnić kulinarne przygotowania aż 50% z nas korzysta z gotowych dań – wynika z badania przeprowadzonego przez markę MOSSO. Najczęściej sięgamy po:

czerwony barszcz w butelce (56%),

mrożone uszka i pierogi (45%),

śledzie w oleju lub occie (34%).

Ulubione potrawy bożonarodzeniowe Polaków

Zdecydowana większość Polaków, bo aż 87% podczas świąt preferuje tradycyjną polską kuchnię. W świątecznym menu Polaków znajdą się przede wszystkim:

pierogi (78%),

barszcz (70%),

smażona ryba (60%),

kapusta wigilijna (48%),

ryba po grecku (43%),

krokiety z kapustą i grzybami (26%).

W Święta nie obejdziemy się również bez popularnej na kresach wschodnich kutii, zupy grzybowej oraz pasztecików z kapustą.

Wykres 1. Najchętniej wybierane potrawy bożonarodzeniowe (Źródło: MOSSO)

Jakie ryby Polacy podają na Wigilię?

Post w przededniu Bożego Narodzenia dziś jest bardziej tradycją niż narzuconą powinnością. Dlatego Polacy nie wyobrażają sobie wigilijnej kolacji bez ryb, głównie karpia, którego wybiera aż 68%. Inną równie docenianą przez nas rybą jest śledź (53%).

Może być on podawany w oleju, occie, śmietanie, z cebulą, jajkiem i na wiele innych sposobów. Jest ceniony za smak, natomiast mało kto wie o jego właściwościach zdrowotnych. Śledź nie tylko obniża cholesterol, ale także poprawia pamięć i koncentrację, sprzyja wytwarzaniu serotoniny, a dzięki temu zwalcza depresję.

Śledź i inne ryby to również ważne źródło cennych tłuszczy, składników mineralnych i witamin A, D i E.

Innymi lubianymi przez Polaków rybami są miruna i łosoś, bez których nie może się obyć 20% z nas.

Wykres 2. Najchętniej wybierane ryby na święta (Źródło: MOSSO)

Sałatka jarzynowa, na którą składają się przede wszystkim ziemniaki, marchewki, jabłka, groszek, ogórki kiszone oraz jajka na twardo skąpane w majonezie, stała się nieodłącznym dodatkiem świątecznych potraw. „Majonezu nie tylko używamy do przyprawienia sałatki jarzynowej, ale także komponujemy z nim ryby. Dorsz z odrobiną cytryny, pieprzu i soli, pieczony pod pierzynką majonezu z dodatkiem czosnku smakuje wyśmienicie” – mówi Tomasz Kwaśniewski, ekspert i manager marki MOSSO.

Okazuje się, że majonez jest najpopularniejszą mokrą przyprawą używaną do bożonarodzeniowych potraw. Wybiera go ponad 80% z nas. Inne gotowe sosy, z których chętnie korzystamy to:

chrzan (32%),

ćwikła (30%),

musztarda (18%).

Ulubione ciasta świąteczne Polaków w 2014 roku

Niezależnie od tego, jak smaczne były dania główne, ponad 90% z nas świąteczne ucztowanie kończy słodkim akcentem. Z danych marki MOSSO wynika, że najczęściej podajemy:

Popularność makowca sięga ludowych wierzeń. Otóż mak spożywany w wigilię Bożego Narodzenia miał zapewniać szczęście, zaś jego ucieranie miało sprawić, że panna szybko znajdzie męża.

Zaledwie 4% Polaków jest wielbicielami keksu, którego podstawą są bakalie.

Słodkie upodobania w dużej mierze zależą od regionu Polski. Znanym i lubianym ciastem pieczonym na Podlasiu jest sękacz. Ciasto przyrządza się na dużym rożnie nad ogniem, więc nie tylko dobrze smakuje, ale też pięknie wygląda!

Wykres 3. Najchętniej wybierane ciasta na święta (Źródło: MOSSO)

